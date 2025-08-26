Wapa.pe
Maju Mantilla aclaró rumores de infidelidad luego de su separación con Gustavo Salcedo

Samahara Lobatón sorprende al facturar vendiendo zapatos de su hija por S/10: “El que paga primero lo se lleva”

Mientras Samahara Lobatón espera que su hija regrese de Estados de Unidos, pese a que debió retornar al Perú el pasado 20 de agosto, la influencer sorprendió al empezar a vender prendas de la menor que ya no usa.

    Samahara Lobatón necesita seguir facturando para pagar el colegio ‘nice’ a donde quiere meter a su hija mayor, ante esto llamó la atención de sus seguidores al ver que puso en venta los zapatos de la pequeña, Xianna, con económico precio de S/.10. La influencer compartió entre sus historias de Instagram imágenes para captar compradores. “Me estoy mudando y es lo que tengo en la mano. Solo recojo”, señaló.

    Esta sorpresiva venta viene bajo del contexto en el que la menor aún se encuentra en Estados Unidos junto a su padre, Youna. De acuerdo, a las declaraciones de Samahara, la niña debió regresar al lado de su madre el 20 de agosto, fecha en el que acababa su permiso. No obstante, esto aún no se da y ya se pronunció sobre el tema.

    Samahara Lobatón hace venta fugaz de los zapatos de su hija mayor a S/10

    La hija de Melissa Klug captó la atención de sus seguidores al empezar a vender los zapatitos de bebé de la mayor de sus hijas, a cambio de 10 soles. Pero, eso no fue lo único que ofrecía, también zapatillas originales a S/50 y Crocs a S/100.

    Eso sí, Samahara fue clara al explicar las reglas de la venta: “El que yapea primero se lo lleva. No hay cambio ni devoluciones. Es solo recojo”, se lee en la descripción de sus historias de Instagram.

    Samahara Lobatón confiesa que gana S/ 40.000 como influencer

    Durante su paso por El valor de la verdad, Samahara Lobatón sorprendió con una revelación sobre sus ingresos como creadora de contenido digital. La joven de 23 años aseguró que su trabajo como influencer le permite facturar cerca de S/40.000 mensuales, aunque en los meses menos favorables puede llegar a percibir alrededor de S/10.000.

    La confesión dejó atónito a Beto Ortiz, quien no dudó en resaltar que las cifras superan incluso el sueldo de la presidenta Dina Boluarte. Además, Samahara contó que gracias a sus ganancias puede costear un estilo de vida cómodo, incluyendo la contratación de tres nanas que trabajan en su departamento, detalle que generó todo tipo de reacciones en redes sociales. “1. Es la señora que limpia y cocina. 2. Es la nana de lunes a viernes de mis hijas. La tercera trabaja de viernes a lunes”, explicó días después en Instagram.

    “No es que tengo 3 (nanas) toda la semana. Tengo 2 y la tercera remplaza a la nana los fines de semana y si tengo apoyo, siempre lo he dicho. Yo no vivo con mi mamá, con mi tía, con mi abuelita, mi red de apoyo son las maravillosas personas que trabajan en casa con nosotros”, compartió con sus seguidores.

