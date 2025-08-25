Wapa.pe
Maju Mantilla aclaró rumores de infidelidad luego de su separación con Gustavo Salcedo

Allison Pastor lanza IMPENSADO post en medio de confesión de Greissy Ortega sobre agresión a Randol

Greissy Ortega confesó que golpeó a Randol Pastor al inicio de su relación y Allison Pastor sorprendió con su reacción. Esto fue lo que dijo su hermano en “El Valor de la Verdad”.

    ¿Defendió a su hermano? Qué decía su publicación. | Composición Wapa.
    Greissy Ortega volvió a estar en el centro de la polémica tras admitir en “El Valor de la Verdad” que, al inicio de su romance con Randol Pastor, llegó a agredirlo en varias oportunidades. La confesión generó críticas y reacciones encontradas, pues la colombiana justificó su comportamiento como consecuencia de la violencia vivida en su pasada relación con Ítalo Villaseca.

    Aunque se esperaba que Allison Pastor, hermana de Randol, saliera a defenderlo públicamente, la esposa de Erick Elera decidió mantenerse al margen. En lugar de responder al escándalo, reapareció en redes sociales compartiendo un video divertido junto al actor y mostrando su día a día familiar.

    “Vayan a verlo”, escribió en una de sus publicaciones, dejando en claro que no pretende involucrarse en la controversia.

    Allison Pastor marcó distancia desde hace meses

    El alejamiento de Allison hacia Greissy no sería reciente. La exintegrante de realities ya había mostrado cierta indiferencia con su cuñada en abril de este año, cuando aseguró no tener un vínculo cercano con ella. “No la veo, no sé en qué andará (…) No la conozco tanto, ya el tiempo dirá si se equivocó o no”, comentó entonces, anticipando la distancia que mantiene con la madre del hijo de su hermano.

    Randol Pastor responde a la confesión de su pareja

    La polémica aumentó cuando Beto Ortiz le preguntó a Randol Pastor cómo afrontó esas agresiones. El joven, lejos de mostrarse indignado, admitió que tuvo paciencia con su pareja.

    “La entendía. Me daba un golpe, y salía un rato a fumar un cigarro y regresaba a conversar. De la nada conversábamos y me lanzaba una cachetada. Fueron varias ocasiones. Yo creo que sí he hecho como su terapista. Yo la amo mucho”, reveló con sinceridad, dejando en shock a la audiencia.

    Allison Pastor lanza IMPENSADO post en medio de confesión de Greissy Ortega sobre agresión a Randol
