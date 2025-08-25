¡Sorprendente! El todavía esposo de Maju Mantilla , Gustavo Salcedo, llamó la atención al dar detalles de su abrupta separación de la exreina de belleza y fue contundente al hablar sobre una posible infidelidad durante su matrimonio.

Luego de varios días de silencio y de lanzar tremenda bomba sobre su separación con Maju Mantilla, Gustavo Salcedo reapareció por primera vez ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ y dio detalles de cómo está su relación con la exreina de belleza, hoy en día. Además, también se refirió a los cuestionamientos sobre una supuesta infidelidad dentro de su matrimonio.

"¿O sea, que una pareja decida no estar juntos significa infidelidad?", declaró Gustavo Salcedo, visiblemente fastidiado ante el cuestionamiento del reportero del programa de espectáculos. Asimismo, de acuerdo a lo que se ve en el avance del espacio de Willax, el empresario también fue preguntado por el comunicado que publicó de su separación antes que la misma Maju, cuando es más de una ocasión ha expresado que no es una persona pública.

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo reaparecen tras sorpresivo anuncio de separación

Maju Mantilla volvió a conducir "Arriba mi gente" este lunes 25 de agosto, en medio de la ola de rumores que rodean su vida personal. Durante la transmisión en vivo, la exMiss Mundo se mostró tranquila, aunque reconoció que atraviesa un periodo complicado en el plano familiar.

La conductora aprovechó el espacio para dejar en claro que, pese a la exposición mediática, manejará este proceso de manera reservada.

En los últimos días, la exreina de belleza se convirtió en tendencia luego de que su esposo, Gustavo Salcedo, emitiera un comunicado en redes sociales confirmando que ambos llevaban un tiempo separados.

Lo que generó aún más debate fue la versión de la exproductora Pati Lorena, quien aseguró que Maju no sabía de antemano que Salcedo haría público el anuncio, lo que habría sorprendido no solo a la conductora, sino también a su círculo cercano.