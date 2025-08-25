Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Maju Mantilla reaparece EN VIVO así tras su separación con Gustavo Salcedo: "Estos días han sido..."

Maju Mantilla llamó la atención al regresar a ‘Arriba Mi Gente’ después de dos días alejada de la pantalla, mostrando cómo se encuentra tras la polémica separación de su esposo y los rumores de infidelidad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Maju Mantilla reaparece EN VIVO así tras su separación con Gustavo Salcedo: "Estos días han sido..."
    Maju Mantilla reaparece EN VIVO así tras su separación con Gustavo Salcedo
    Maju Mantilla reaparece EN VIVO así tras su separación con Gustavo Salcedo: "Estos días han sido..."

    Tras dos días de ausencia en Arriba Mi Gente, Maju Mantilla volvió a aparecer en el programa este lunes 25 de agosto, dejando ver cómo se encuentra luego de su separación con Gustavo Salcedo y de los rumores que la relacionan con su compañero Fernando Díaz.

    Maju Mantilla reaparece tras ruptura con Gustavo Salcedo

    La conductora decidió no permanecer más alejada y sorprendió al reaparecer en Arriba Mi Gente, después de ausentarse tras el comunicado de Gustavo Salcedo —padre de sus hijos— en el que anunció que la pareja estaba separada desde hace varios meses.

    Durante ese tiempo, la ex Miss Mundo también se mantuvo distante de las redes sociales, en medio de especulaciones sobre una presunta infidelidad con Fernando Díaz, quien fue señalado por su cercanía y gestos afectuosos hacia la conductora que se viralizaron en internet.

    Pese a todo, Mantilla retomó sus actividades en el programa luciendo un vestido fucsia y mostrando elegancia. En cuanto a su ánimo, se dejó ver sonriente y animada, compartiendo bromas con Santi Lesmes y Fernando Díaz desde el inicio de la emisión.

    "Buenos días, Fernando, Santi y a todas las familias lindas que siempre nos ven, gracias por estar con nosotros unas semanas más. Aprovecho para saludarlos y decirles que estos días han sido complicados para mi familia, para mí. A esto se suma que tengo problemas personajes que me tienen preocupada, pero como siempre me ha caracterizado", expresó con un tono serio.

    Además, solicitó respeto hacia su vida personal y aclaró que no hablará públicamente sobre lo ocurrido con Gustavo Salcedo. "Yo voy a resolver y afrontar mis problemas de forma privada, sin exponerlo y les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones y juicios erróneos porque no voy a hablar del tema", señaló.

    Finalmente, recuperó la sonrisa que la caracteriza, demostrando que, a pesar de las dificultades, mantiene su fortaleza y buen ánimo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Maju Mantilla reaparece EN VIVO así tras su separación con Gustavo Salcedo: "Estos días han sido..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Christian Cueva y Pamela Franco habrían puesto fin a su relación tras acercamiento con Pamela López, según Norka Ascue

    Santi Lesmes publica foto ‘cariñosa’ de Maju Mantilla y Fernando Díaz y aviva rumores tras separación de Gustavo Salcedo

    Daniela Cilloniz INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    Lo más vistos en Farándula

    Greissy Ortega revela que Ítalo Villaseca encerraba a su hijo para golpearlo: "No aceptaba que era autista"

    Susana Alvarado aparece en sus redes tras supuesto ampay con otro hombre y revela situación con Paco Bazán

    El millonario costo de la cuota de ingreso de los colegios más “nice” de Lima, ¿Por qué Samahara los prefiere?

    Filtran quién sería el hombre con el que Maju Mantilla habría engañado a su aun esposo

    Melissa Klug se quiebra al hablar con orgullo de su hija Gianella Marquina: "Es súper correcta, su padre nunca la abandonó"

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;