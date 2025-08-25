Maju Mantilla reaparece EN VIVO así tras su separación con Gustavo Salcedo: "Estos días han sido..."

Maju Mantilla llamó la atención al regresar a ‘Arriba Mi Gente’ después de dos días alejada de la pantalla, mostrando cómo se encuentra tras la polémica separación de su esposo y los rumores de infidelidad.

Tras dos días de ausencia en Arriba Mi Gente, Maju Mantilla volvió a aparecer en el programa este lunes 25 de agosto, dejando ver cómo se encuentra luego de su separación con Gustavo Salcedo y de los rumores que la relacionan con su compañero Fernando Díaz.

Maju Mantilla reaparece tras ruptura con Gustavo Salcedo

La conductora decidió no permanecer más alejada y sorprendió al reaparecer en Arriba Mi Gente, después de ausentarse tras el comunicado de Gustavo Salcedo —padre de sus hijos— en el que anunció que la pareja estaba separada desde hace varios meses.

Durante ese tiempo, la ex Miss Mundo también se mantuvo distante de las redes sociales, en medio de especulaciones sobre una presunta infidelidad con Fernando Díaz, quien fue señalado por su cercanía y gestos afectuosos hacia la conductora que se viralizaron en internet.

Pese a todo, Mantilla retomó sus actividades en el programa luciendo un vestido fucsia y mostrando elegancia. En cuanto a su ánimo, se dejó ver sonriente y animada, compartiendo bromas con Santi Lesmes y Fernando Díaz desde el inicio de la emisión.

"Buenos días, Fernando, Santi y a todas las familias lindas que siempre nos ven, gracias por estar con nosotros unas semanas más. Aprovecho para saludarlos y decirles que estos días han sido complicados para mi familia, para mí. A esto se suma que tengo problemas personajes que me tienen preocupada, pero como siempre me ha caracterizado", expresó con un tono serio.

Además, solicitó respeto hacia su vida personal y aclaró que no hablará públicamente sobre lo ocurrido con Gustavo Salcedo. "Yo voy a resolver y afrontar mis problemas de forma privada, sin exponerlo y les pido que se dejen de suposiciones, especulaciones y juicios erróneos porque no voy a hablar del tema", señaló.