¡La polémica continua! Santi Lesmes , Daniela Cilloniz y Ricardo Rondón opinan sobre los rumores que vinculan a Maju Mantilla con su compañero Fernando Díaz tras su separación de Gustavo Salcedo.

Imagen compartida por Santi Lesmes habría puesto en aprietos a Maju Mantilla y a Fernando Díaz. | Composición Wapa.

La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando titulares, y ahora un nuevo episodio aviva la polémica. Esta vez, Santi Lesmes, conductor de "Arriba mi Gente", rompió su silencio y sorprendió con un gesto que terminó exponiendo, sin querer, a sus compañeros de set.

Santi Lesmes rompe el silencio y sorprende con foto polémica

En medio de los comentarios que circulan en redes y en televisión sobre un supuesto romance entre Maju Mantilla y Fernando Díaz, Santi Lesmes decidió alzar la voz. El conductor compartió en Instagram una imagen junto a sus colegas y dejó un mensaje contundente:

"Deja que los perros ladren, Pancho, es señal de que avanzamos", escribió el español, dejando en claro que no piensa dar espacio a las críticas.

Sin embargo, lo que buscaba ser un respaldo hacia sus compañeros generó aún más comentarios. En la foto, Maju y Fernando aparecen abrazados de manera cercana, mientras Santi posa divertido a un lado. El detalle no pasó desapercibido y muchos señalaron que la imagen reforzaba lo que se decía en los rumores.

Daniela Cilloniz aviva las especulaciones

La periodista Daniela Cilloniz también se refirió al tema durante su programa Olla a Presión, donde dejó entrever que podría existir química entre Mantilla y su compañero de conducción.

"Maju y Fernando Díaz, su compañero de trabajo, no sé por qué siento que hay una química ahí. Hay una química ahí con Maju y Fernando Díaz que podría darse en algún momento como una relación. No sé por qué me hace ruido y siento que Maju y Fernando Díaz algo tienen", aseguró.

Aunque Cilloniz reconoció que no tiene pruebas, sus palabras sorprendieron a sus colegas y desataron más teorías alrededor de la vida sentimental de la ex Miss Mundo.

Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla

Las declaraciones no pasaron desapercibidas en el mundo del espectáculo. Ricardo Rondón, conductor de Ponte en la Cola, salió en defensa de Maju Mantilla y Fernando Díaz, dejando un mensaje directo contra los rumores:

"Para afirmar algo tienes que probarlo y esto es absolutamente ruin, bajo. Ojalá tengan la decencia de rectificarse porque están desprestigiando la honorabilidad de Fernando Díaz, que es un hombre de familia, que no tiene nada con Maju Mantilla, quien está pasando por un mal momento".