Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Santi Lesmes publica foto ‘cariñosa’ de Maju Mantilla y Fernando Díaz y aviva rumores tras separación de Gustavo Salcedo

¡La polémica continua! Santi Lesmes, Daniela Cilloniz y Ricardo Rondón opinan sobre los rumores que vinculan a Maju Mantilla con su compañero Fernando Díaz tras su separación de Gustavo Salcedo.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Santi Lesmes publica foto ‘cariñosa’ de Maju Mantilla y Fernando Díaz y aviva rumores tras separación de Gustavo Salcedo
    Imagen compartida por Santi Lesmes habría puesto en aprietos a Maju Mantilla y a Fernando Díaz. | Composición Wapa.
    Santi Lesmes publica foto ‘cariñosa’ de Maju Mantilla y Fernando Díaz y aviva rumores tras separación de Gustavo Salcedo

    La separación de Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sigue generando titulares, y ahora un nuevo episodio aviva la polémica. Esta vez, Santi Lesmes, conductor de "Arriba mi Gente", rompió su silencio y sorprendió con un gesto que terminó exponiendo, sin querer, a sus compañeros de set.

    Santi Lesmes rompe el silencio y sorprende con foto polémica

    En medio de los comentarios que circulan en redes y en televisión sobre un supuesto romance entre Maju Mantilla y Fernando Díaz, Santi Lesmes decidió alzar la voz. El conductor compartió en Instagram una imagen junto a sus colegas y dejó un mensaje contundente:

    "Deja que los perros ladren, Pancho, es señal de que avanzamos", escribió el español, dejando en claro que no piensa dar espacio a las críticas.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Daniela Cillonez INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

    Sin embargo, lo que buscaba ser un respaldo hacia sus compañeros generó aún más comentarios. En la foto, Maju y Fernando aparecen abrazados de manera cercana, mientras Santi posa divertido a un lado. El detalle no pasó desapercibido y muchos señalaron que la imagen reforzaba lo que se decía en los rumores.

    wapa.pe

    Daniela Cilloniz aviva las especulaciones

    La periodista Daniela Cilloniz también se refirió al tema durante su programa Olla a Presión, donde dejó entrever que podría existir química entre Mantilla y su compañero de conducción.

    "Maju y Fernando Díaz, su compañero de trabajo, no sé por qué siento que hay una química ahí. Hay una química ahí con Maju y Fernando Díaz que podría darse en algún momento como una relación. No sé por qué me hace ruido y siento que Maju y Fernando Díaz algo tienen", aseguró.

    Aunque Cilloniz reconoció que no tiene pruebas, sus palabras sorprendieron a sus colegas y desataron más teorías alrededor de la vida sentimental de la ex Miss Mundo.

    Ricardo Rondón defiende a Maju Mantilla

    Las declaraciones no pasaron desapercibidas en el mundo del espectáculo. Ricardo Rondón, conductor de Ponte en la Cola, salió en defensa de Maju Mantilla y Fernando Díaz, dejando un mensaje directo contra los rumores:

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Mujer vinculada con Gustavo Salcedo reaparece en medio de anuncio de separación con Maju Mantilla y manda potente mensaje

    "Para afirmar algo tienes que probarlo y esto es absolutamente ruin, bajo. Ojalá tengan la decencia de rectificarse porque están desprestigiando la honorabilidad de Fernando Díaz, que es un hombre de familia, que no tiene nada con Maju Mantilla, quien está pasando por un mal momento".

    Con esta polémica aún en desarrollo, los comentarios sobre un presunto vínculo entre Maju y Fernando Díaz continúan creciendo, mientras la conductora mantiene silencio sobre el tema.

    SOBRE EL AUTOR:
    Santi Lesmes publica foto ‘cariñosa’ de Maju Mantilla y Fernando Díaz y aviva rumores tras separación de Gustavo Salcedo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Daniela Cilloniz INSINUÓ relación entre Maju Mantilla y Fernando Díaz tras fin de matrimonio con Gustavo Salcedo: "Hay química"

    Greissy Ortega sorprende al admitir que AGREDIÓ en varias ocasiones a Randol Pastor: "Sentía que me iba a atacar"

    ¿Pronunciamiento? Fernando Díaz aparece en medio de presunta infidelidad con Maju Mantilla

    Christian Cueva y Pamela Franco habrían puesto fin a su relación tras acercamiento con Pamela López, según Norka Ascue

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Aladino reconquista a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con regalazo para sus hijos

    Filtran quién sería el hombre con el que Maju Mantilla habría engañado a su aun esposo

    La diferencia de edad entre Gustavo Salcedo y Maju Mantilla que pocos conocían

    Pamela López espera que Paul Michael le pida ser su novia frente a sus hijos: “Sería bonito”

    Susana Alvarado aparece en sus redes tras supuesto ampay con otro hombre y revela situación con Paco Bazán

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;