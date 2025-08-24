Wapa.pe
La ausencia de Maju Mantilla en ‘Arriba mi gente’ generó preocupación entre sus seguidores tras la confirmación de su separación con Gustavo Salcedo.

    Maju Mantilla se ausentó de 'Arriba mi gente' | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instagram
    La ausencia de Maju Mantilla en el programa ‘Arriba mi gente’ encendió las alarmas entre los televidentes y seguidores de la exreina de belleza. La conductora no estuvo presente durante dos ediciones consecutivas, justo en medio de la confirmación de su separación con Gustavo Salcedo. Esta situación levantó diversas especulaciones, hasta que se conoció un posible motivo que explicaría su alejamiento temporal.

    Maju Mantilla se ausenta de ‘Arriba mi gente’ y se revela el supuesto motivo

    La inesperada ausencia de Maju Mantilla en el programa ‘Arriba mi gente’ no pasó desapercibida. La conductora estuvo fuera del set durante dos días consecutivos, justo después de que su aún esposo, Gustavo Salcedo, anunciara públicamente el fin de su matrimonio.

    El jueves 21 y viernes 22 de agosto, la ex Miss Mundo decidió no acudir a las instalaciones del canal de San Felipe y en su lugar, fueron Tula Rodríguez y Karina Borrero quienes asumieron la conducción. La situación generó expectativa entre los televidentes, que aguardan las primeras declaraciones de Maju tras el comunicado de Salcedo.

    No obstante, en el pódcast ‘Chimi Churri’, Toñizonte aseguró que el motivo de su ausencia no estaría relacionado con su separación. “Yo también tengo un chisme de fuente de ceviche. Majo no ha ido ayer, aparte del problema que tiene, porque tiene un familiar internado. Tiene un familiar enfermo y está muy delicado, muy muy delicado”, señaló.

    Maju Mantilla recibe emotivas muestras de apoyo en ‘Arriba mi gente’ tras separación

    La confirmación del fin del matrimonio entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo, difundida el 20 de agosto, generó gran impacto en redes sociales y medios de comunicación. Un día después, la ausencia de la exMiss Mundo 2004 en ‘Arriba mi gente’ se convirtió en tema central del programa matutino de Latina.

    Desde el inicio de la emisión, Fernando Díaz y Santi Lesmes tomaron la palabra para expresar públicamente su respaldo hacia su compañera y amiga. A ellos se sumó Tula Rodríguez, quien estuvo como reemplazo de manera temporal.

    Con un tono de empatía, Santi Lesmes explicó a la audiencia la razón de la ausencia de la conductora. "Este programa, ‘Arriba mi gente’, es un programa que conduce Maju Mantilla. Como verán, el día de hoy, no nos acompaña y como se sabe y se ha hecho viral, el día de ayer, su aún esposo, Gustavo Salcedo, publicó un comunicado en redes sociales", señaló el presentador.

    Asimismo, no dudó en remarcar el vínculo que comparten con la exreina de belleza más allá de la televisión. “No somos sus compañeros, somos su familia”, afirmó. Por su parte, Fernando Díaz optó por un gesto simbólico que también transmitió cercanía y apoyo: levantó el brazo y expresó frente a cámaras “Abrazos, reina”.

    En ese mismo espacio, Tula Rodríguez se dirigió directamente a su colega para dejarle en claro que cuenta con ella en todo momento. “Por mi parte, como amigas que somos, pues aquí me tienes para apoyarte y para cubrirte hoy en el programa. La amamos, la queremos y con todo, amiga, con todo menos miedo”, manifestó en vivo.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    ;