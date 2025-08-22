Tras anunciarse la separación de Gustavo Salcedo y Maju Mantilla , revelan que el empresario intentaría quedarse con un porcentaje de los bienes.

El pasado 20 de agosto, Gustavo Salcedo hizo oficial el fin de su matrimonio con Maju Mantilla a través de un comunicado en el que señaló que ambos habían llegado a una conciliación, cerrando así más de una década de relación. Sin embargo, lo que más sorprendió vino después, cuando la exproductora Pati Lorena reveló públicamente la lista de bienes que la pareja compartía y puso sobre la mesa lo que podría suceder con ellos, generando especulaciones sobre las verdaderas intenciones del exdeportista.

Pati Lorena revela detalles de los bienes en común

La exproductora de televisión aseguró que Maju no estaba al tanto de la decisión de Salcedo y que hasta hace pocos días se mostraban como un matrimonio feliz. Además, cuestionó al empresario por no haber conversado con sus hijos sobre la separación, señalando que serían los más afectados.

Pero Lorena también hizo hincapié en el aspecto económico, recordando que Maju y Gustavo manejaban sus gastos de manera compartida. Incluso, enumeró parte de lo que habrían adquirido juntos: “Ahora la Majo también se tendrá que preocupar de sus propiedades porque creo que tienen como hotel, la casa de playa, la casa donde viven y todo”, mencionó.

La exproductora agregó que, pese a los episodios polémicos que habrían deteriorado la relación meses atrás, Salcedo tendría clara su posición en el acuerdo de conciliación: buscaría quedarse con parte de los bienes compartidos. “Ahora este seguramente se va a querer quedar con la mitad porque la Majo en algún momento dijo: ‘Tengo que trabajar porque nosotros pagamos 50/50′”, aseguró.

La postura de Maju Mantilla

Mientras Salcedo expuso su comunicado, la exreina de belleza tomó una actitud diferente. No emitió ningún pronunciamiento, evitó responder mensajes en sus redes, no bloqueó los comentarios ni se refirió públicamente a la separación.