Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Magaly filtra que Maju Mantilla y Gustavo Salcedo regresaron de viaje dos días antes de la ruptura: ¿Qué pasó?

Maju Mantilla y Gustavo Salcedo estuvieron en Argentina hace pocos días. Magaly le envió su apoyo a la conductora de TV tras separación.

    Maju Mantilla y Gustavo Salcedo regresaron de un viaje poco antes de que él anunciara públicamente el fin de su matrimonio con la exreina de belleza, según reveló Magaly Medina.

    Durante la última edición de Magaly TV La Firme, la conductora presentó los registros migratorios de la pareja, donde se confirma que ambos estuvieron fuera del país entre el 14 y el 18 de agosto. Apenas dos días después, el 20 de ese mes, Gustavo compartió el mensaje en el que daba por concluida su relación.

    “¿Cómo nos explicamos que del 14 al 18 hayan viajado los dos juntos y hayan regresado el 18 de Argentina? O sea, pasado dos días del viaje, publique él un mensaje demoledor, donde da por terminada públicamente su relación con Maju Mantilla", sentenció la urraca.

    Magaly también trató de darle una interpretación a este viaje. “O de repente las emociones están tan procesadas que se dieron el último viaje como amigos, quién sabe. Quizá llevaron a los niños y fue un viaje familiar”, añadió.

    Posteriormente, la periodista subrayó que le resultó llamativa la ausencia de Maju en Arriba mi gente, considerando que aparentemente la decisión ya estaba dialogada con su esposo. “Yo hubiera esperado que él y ella firmaran ese comunicado, por qué yo digo, si todo está ok, por qué ella no apareció en su programa hoy día. ¿o ella fue la sorprendida?“, señaló.

    Magaly envía su respaldo a Maju Mantilla

    Antes de cerrar el tema, Medina aprovechó para dedicarle unas palabras de aliento a la conductora y recordarle que merece un amor verdadero.

    “¿Cuál será la situación de ellos dos?, no lo sabemos, pero Maju es una mujer guapa, que transmite una energía bonita, que saldrá adelante. Ella debe entender que merece un amor bonito y que ese amor ya no lo era (…) adelante Maju, ninguna mujer se ha vuelto amor", finalizó.

