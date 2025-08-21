Gustavo Salcedo confirmó su separación de Maju Mantilla tras más de 10 años juntos. La pareja deja atrás una historia marcada por el amor, los escándalos y dos hijos en común.

La noticia de la ruptura entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo sorprendió a todos sus seguidores. Fue el propio empresario y exdeportista olímpico quien, a través de un comunicado en Instagram, reveló el fin de su historia de amor con la ex Miss Mundo. La pareja, que compartió más de 10 años de matrimonio y dos hijos en común, atraviesa uno de los momentos más comentados en el mundo del espectáculo peruano.

Gustavo Salcedo hizo oficial la ruptura con un comunicado en redes

El 20 de agosto, Gustavo Salcedo utilizó sus redes sociales para confirmar lo que hasta entonces era solo un rumor. Con un mensaje breve, pero contundente, dejó en claro que la decisión no era reciente: “Agradezco el tiempo compartido juntos y todos los aprendizajes en el camino”, escribió en la publicación.

Además, añadió que esta determinación no fue improvisada, sino tomada tiempo atrás: “Luego de varios meses transcurridos, una conciliación firmada por ambas partes y todo tipo de emociones procesadas, quiero dar a conocer el término de mi relación con Maju Mantilla”, explicó.

Mientras tanto, la conductora de Arriba Mi Gente ha optado por mantenerse en silencio e incluso se ausentó del programa tras difundirse la noticia.

¿Qué edad tiene Gustavo Salcedo, el aún esposo de Maju Mantilla?

Gustavo Salcedo nació el 21 de enero de 1982 y actualmente tiene 43 años. Su trayectoria combina logros deportivos y empresariales, pues representó al Perú en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 antes de dedicarse de lleno al ámbito corporativo.

No obstante, en 2023 se vio envuelto en un ampay al ser captado ingresando a un hotel con otra mujer, un episodio que marcó un antes y un después en su vida privada.

¿Está es la diferencia de edad entre Maju Mantilla y Gustavo Salcedo?

Por su parte, Maju Mantilla nació el 10 de julio de 1984, por lo que hoy tiene 41 años. La diferencia de edad entre ambos es de apenas dos años, con Gustavo siendo mayor.

A lo largo de su relación, siempre se mostraron como una pareja sólida, pese a las polémicas que enfrentaron. En varias entrevistas, la ex Miss Mundo recordó cómo se conocieron en 2004 durante una sesión de fotos, en la que él incluso interpretó el papel de su esposo frente a la cámara:

“En 2004 yo hacía algunos trabajos de modelaje en Lima. Hacía fotos de catálogos y en algún momento él apareció en mis fotos. En uno de los días de campaña, él hizo de mi esposo para unas fotos. En el segundo día de trabajo me pidió mi teléfono, pero yo le dije que no porque tenía enamorado”, contó la conductora.