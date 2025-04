“Con el corazón roto y la tristeza más profunda que he sentido en mi vida, te escribo estas palabras”, inicia la conmovedora carta de Josefina, quien recuerda a su abuelo no solo como un ser entrañable, sino como una figura paternal en su vida: “Antes que nada, quiero agradecerte porque fuiste mucho más que mi abuelo: un segundo papá que me regaló la vida y me acompañó durante treinta años”.