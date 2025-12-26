Wapa.pe
Baba Vanga y su profecía más aterradora para el 2026 que ha preocupado al mundo

Christian Cueva realiza videollamada navideña a sus hijos en estado de ebriedad y Pamela López enfurece: "Te voy a cortar"

La llamada navideña de Christian Cueva a sus hijos terminó en tensión cuando Pamela López reaccionó al verlo en presunto estado de ebriedad y usando palabras soeces.

    Christian Cueva y Pamela López volvieron a verse las caras tras un año de su separación, luego de mostrarse dispuestos a conciliar por el bienestar de sus tres hijos. La noche de Navidad, ‘Aladino’ realizó una videollamada pasada la medianoche que terminó en tensión, pues López lo notó en presunto estado de ebriedad. Su reacción fue inmediata y el cruce escaló rápidamente. ¿Qué dijo él que desató la fuerte pelea?

    wapa.pe

    Christian Cueva y Pamela López se enfrentan en videollamada en Navidad por estado de ebriedad

    Pamela López y Christian Cueva vivieron un tenso cruce virtual la madrugada del 25 de diciembre, una fecha que terminó siendo difícil para sus tres hijos tras recibir una llamada de su padre pasada la medianoche.

    Según se conoce, López se encontraba en Trujillo junto a los menores visitando a sus padres. Aunque el ambiente era de celebración, la situación cambió cuando permitió que Christian se comunicara con los niños mediante una videollamada. La actitud de ‘Aladino’ la dejó desconcertada, ya que presuntamente se encontraba en estado de ebriedad.

    En las imágenes se observa a la hija de López sosteniendo el celular mientras ella le reclama por su condición y por utilizar palabras inapropiadas frente a los menores. Cueva, lejos de aceptar el llamado de atención, respondió de manera confrontacional con duros calificativos.

    wapa.pe

    "Te voy a cortar porque estás hablando malas palabras", comenzó diciendo ella. "Qué malas con...mala eres tú, déjame", respondió el futbolista visiblemente alterado.

    Más adelante, López explicó que, como en otras ocasiones, entregó el teléfono directamente para que los niños pudieran saludar a su padre, pero aseguró que él llamó en un estado similar al de siempre, profiriendo insultos y amenazas. Indicó además que cuenta con las grabaciones y que presentará el material completo ante las autoridades.

    "No te equivoques, ya no soy la de antes a quien podías ofender, humillar, manipular y hasta convencer. Respétame y sobre todo respeta a nuestros hijos", agregó.

    Posteriormente, en otro video, Cueva intentó bajar la tensión y aseguró no tener conflictos con ella, solicitando coordinar una fecha para ver a sus hijos. Sin embargo, López volvió a responder con firmeza, cuestionándolo por afectar emocionalmente a los menores.

    "Escúchame Pamela, podemos hablar tranquilos, no tengo ningún problema contigo, dime tú a qué hora puedo recoger a mis hijos", expresó el futbolista. "Para empezar Christian, no se habla con alcohol encima, no me gusta (...)", replicó ella mientras él no le daba espacio para continuar hablando.

