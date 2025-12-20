Un audio difundido por ‘Amor y Fuego’ contradice la versión del futbolista y lo expone pidiendo plazo para saldar una deuda con la madre de Pamela López .

Christian Cueva y Pamela López vuelven a acaparar titulares tras iniciarse el trámite de divorcio causal solicitado por el futbolista. La polémica creció cuando ella reveló que él adeuda 80 mil soles a su madre, Beatriz Solórzano.

Aunque el jugador negó la acusación, un audio difundido recientemente lo comprometería al evidenciar que pidió tiempo para cumplir con el pago pendiente.

Madre de Pamela López le pide a Christian Cueva pagar su fuerte deuda

Poco antes de presentar su solicitud de divorcio, Christian Cueva causó sorpresa al rechazar categóricamente la existencia de una deuda de 80 mil soles con la madre de Pamela López, monto que habría sido usado para la construcción de su vivienda en Moche, obra que finalmente quedó detenida.

No obstante, tras difundir conversaciones con Beatriz Solórzano en las que —según ella— él le daba largas, Pamela López decidió exponerlo públicamente y entregó a Amor y Fuego audios de una llamada que ambos mantuvieron cuando ya atravesaban conflictos. En el registro se escucha a la madre de la animadora aclarar que los problemas con su hija no guardan relación con el dinero pendiente.

Christian Cueva y su respuesta sobre la deuda a pagar a la madre de Pamela López

"Christian, buenas noches, te estuve llamando como tres veses porque quería ver sobre la deuda que me tienes. Tú bien sabes y te lo hago recordar que te lo di de la mejor manera (…) Tus cosas personales que puedas tener con mi hija es muy aparte con el dinero que te presté. Ya practicamente van a ser nueve meses y no veo ni un sol", se le oye decir.

Más adelante, el propio Christian Cueva se disculpa por no haber respondido antes debido a compromisos laborales y por no haber podido conversar del tema. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue escucharlo admitir que mantiene la deuda, aunque reconoce que no está en condiciones de devolver el monto completo.