Christian Cueva SE PRONUNCIA y da detalles sobre DEUDA de 80 mil soles con madre de Pamela López: “Sí tú lo quieres…” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión

Luego del tenso episodio que protagonizó con el equipo de América Hoy, Christian Cueva volvió a aparecer ante las cámaras, esta vez en Amor y Fuego, donde generó sorpresa al pronunciarse sobre Beatriz Solórzano, madre de Pamela López, y la presunta deuda de 80 mil soles que su aún esposa continúa reclamándole. Dicho monto, según López, sería fundamental para cubrir los gastos médicos de su madre.

Christian Cueva se pronuncia sobre la deuda de 80 mil soles

Durante la entrevista con el programa de espectáculos, el futbolista fue consultado directamente por el supuesto préstamo que Beatriz Solórzano le habría entregado, el cual quedó evidenciado en un cheque mostrado públicamente por Pamela López, quien se desempeña como animadora de eventos.

Hasta la fecha, López ha insistido en que ese dinero tenía como finalidad la construcción de una vivienda familiar y que tanto su madre como su abuela requieren urgentemente el monto para la compra de medicamentos. Incluso, en su momento, pidió a Pamela Franco que intercediera y ayudara a saldar la deuda, luego de que el jugador le obsequiara un bolso de lujo.

No obstante, la versión de Christian Cueva dista considerablemente de la expuesta por su aún esposa. El futbolista dejó entrever que no reconoce dicha deuda y que no tendría intención de efectuar algún pago a su exsuegra.

Al ser interrogado por el reportero sobre el tema, Cueva respondió de manera polémica, poniendo en duda la existencia del préstamo, pese a que López también difundió anteriormente conversaciones donde el jugador le daba excusas a su madre para no devolver el dinero. “El tema de la deuda de su mamá”, “Si tú le quieres creer, bien”, expresó con un tono sarcástico.

Más adelante, el ‘Aladino’ sorprendió al cambiar de tema y revelar que su pedida de mano a Pamela Franco se realizaría en Francia, específicamente en la Torre Eiffel.