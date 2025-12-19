Wapa.pe
Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

Christian Cueva otra vez junto a Pamela López pese a demanda de divorcio: ¿Se arrepintió?

Christian Cueva dejó impactados a todos con su nuevo junte con Pamela López en medio de su demanda de divorcio.

    El futbolista Christian Cueva sigue siendo protagonista de la atención pública debido a los conflictos legales y mediáticos que enfrenta con su aún esposa, Pamela López.

    Sin embargo, a pesar de este complejo escenario, el conocido ‘Aladino’ acudió a una actividad en el colegio de sus hijos, de acuerdo con lo informado por las ‘Ratujas’ de Instarándula.

    Christian Cueva es visto en el colegio de sus hijos

    Luego de la demanda de divorcio por causal que presentó el exfutbolista de Emelec contra la animadora de eventos, el periodista de espectáculos Samuel Suárez difundió en su cuenta de Instagram una fotografía del actual novio de Pamela Franco, donde se indica que se encontraba en el centro educativo de sus hijos junto a Pamela López.

    Según lo publicado, el ‘Aladino’ habría asistido al colegio de sus hijos el miércoles 17 de diciembre, aparentemente por las actividades escolares de cierre de año.

    Hasta ahora, no se ha confirmado si el deportista pudo reencontrarse personalmente con sus hijos o si llegó a coincidir con Pamela López dentro de las instalaciones del plantel.

