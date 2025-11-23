La relación entre Paco Bazán y Susana Alvarado sigue dando de qué hablar, y ahora un nuevo detalle salió a la luz desde su círculo más íntimo. Daniela Cilloniz contó una experiencia reciente que evidenciaría el descontento familiar hacia la cantante. La supuesta falta de aceptación alimenta aún más la controversia que rodea al conductor.

Hermana de Paco Bazán mostraría rechazo hacia Susana Alvarado, según Daniela Cilloniz

Paco Bazán vuelve a ser tema de conversación en la farándula peruana, no solo por las acusaciones que lo rodean, sino también por lo que ocurre en su entorno más cercano. En esta ocasión, fue Daniela Cilloniz quien reveló que la familia del presentador no estaría del todo conforme con su relación con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano.

Durante su participación en el programa digital 'Chimi Churrri', la periodista de espectáculos sorprendió al contar que, tras cruzarse con la hermana del exarquero de Universitario, percibió una evidente incomodidad al mencionar a la cumbiambera, insinuando que la relación no es bien recibida por el círculo íntimo del conductor.

Cilloniz explicó que la situación se dio de forma casual, pero la reacción de la hermana de Bazán fue más que reveladora. Según relató, el gesto que recibió bastó para entender que Susana no contaría con el respaldo familiar en medio del revuelo que dejó la separación del presentador y su aún esposa, Janice.

“La familia de Paco no la quiere. Le pregunté a la hermana de Paco, porque me la encontré en el ascensor, sobre Paco y me dijo que lo ve siempre. Le pregunté sobre su novia e hizo una cara... No la quiere”, relató Cilloniz.

Durante su intervención, Daniela Cilloniz relató un encuentro casual que terminó revelando más de lo que esperaba sobre la relación de Paco Bazán. La periodista explicó que la hermana del presentador vive cerca de un familiar suyo y que, al cruzársela recientemente, decidió preguntarle por la vida sentimental del conductor. Según contó, la reacción que obtuvo dejó claro que el tema no es del agrado de la familia.

“La hermana de Paco es la vecina de mi abuela. Me la encontré el otro día y le digo: ‘Hola, ¿cómo está, Paco? ¿Lo ves?’. Me dice: ‘Si, siempre’. Luego le pregunto: ‘¿A su novia?’, me hizo así”, imitó Cilloniz, reproduciendo un gesto de disgusto.

Vidente asegura que Paco Bazán aún mantiene sentimientos por su esposa

La polémica alrededor de Paco Bazán continúa creciendo, y esta vez una lectura de cartas dejó a más de uno boquiabierto. La vidente Noelia, también conocida como El ángel del amor, volvió a referirse al triángulo sentimental que envuelve al conductor de ATV y sorprendió al revelar lo que, según sus cartas, ocurre realmente en su vida afectiva.

En la transmisión, la tarotista sostuvo que la cumbiambera habría realizado un supuesto amarre al presentador y que esto influiría en su comportamiento actual. Además, al consultar sobre posibles infidelidades, dijo que las cartas mostraban un panorama inesperado.

“Pregunté si tiene otras capillitas, y bueno, veo que le está funcionando el trabajito a Susana, porque solo tiene ojos tiene para ella y para la mamá de sus hijos”, expresó la tarotista.

Pero lo que más llamó la atención fue su siguiente revelación. Noelia afirmó que, pese a su mediática relación con Susana Alvarado, el exfutbolista conservaría sentimientos profundos hacia su aún esposa.