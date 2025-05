Rodrigo Gonzáles no cree en LÁGRIMAS de Laura Spoya tras confirmar fin de su relación con Brian Rullan: "Es SHOW"

La reciente salida de Laura Spoya del pódcast Good Time ha conmovido a miles de seguidores, luego de que confirmara el fin de su relación con Brian Rullan en una emotiva intervención donde no pudo contener el llanto. Sin embargo, la reacción de algunos personajes de la televisión no fue tan empática como la de su audiencia.

“No quiero que especulen, pero no sacas nada para que no especulen. Le estás dando más alas y solamente has usado la herramienta de la pena del mal rato que estás pasando y no has aclarado nada”.