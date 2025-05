Entre lágrimas, Laura Spoya confirmó fin de su relación con Brian Rullan: "Una separación es difícil"

Era un secreto a voces. En la última edición de ‘Good Time’ , Laura Spoya confirmó que su relación con Brian Rullan había finalizado. La pareja, que estuvo junta más de 10 años, estuvo envuelta en comentarios de separación desde hace unas semanas, por lo que la ex Miss Perú decidió salir al frente ante la ola de cuestionamientos en redes sociales.

“Es un proceso largo y complicado el que estoy viviendo, nunca es fácil cuando una relación se termina , nunca es fácil cuando uno está en un proceso de separación y si es que he tratado de proteger lo que está sucediendo es netamente por el amor que le tengo a mis hijos y a mi familia”, manifestó Spoya.

Así también, Spoya pidió un alto a las especulaciones sobre su relación, indicando que no hablará más sobre el tema, ya que busca que sus hijos y familia estén tranquilos. “No he querido hacer de esto un circo, es lo último que hubiera querido hacer y siento que se está convirtiendo en un maldito circo y es por eso que me molesta tanto porque sé la mujer que soy, sé lo fuerte que soy, sé quién se despierta cada mañana para darlo todo", compartió.