Israel Dreyfus expone a Laura Spoya de ‘Good Time’ sobre salida y editan el programa: "Vi a Abneer"

¡Fuego! La situación amorosa de la ex reina de belleza Laura Spoya sigue siendo una incógnita, sobre todo por los post que publica su aún esposo y padre de sus hijos, Brian Rullan y los rumores de salidas que tiene la influencer con una nueva persona. El ex chico reality Israel Dreyfus fue el encargado de poner incómoda a Spoya al contar que la vio con alguien más y dejó en impactado al productor Abneer Robles .

"Me los he encontrado el sábado a Abneer, a Abneer", dijo Israel Dreyfus en un inicio. Fue en ese momento, que se dio cuenta y completó la frase: "A Laura con Macuito", generando que ella se levante de su asiento a pedirle que se calle. Además, le dijo algo en el oído que no entendió, pero prometió no exponerla más.