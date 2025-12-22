Wapa.pe
Guillermo Dávila abre su corazón sobre su relación con sus hijos y revela que solo mantiene comunicación con tres de ellos, exponiendo una profunda ruptura con su hija.

    Guillermo Dávila no habla con su hija | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    Guillermo Dávila sorprendió al revelar detalles íntimos de su relación con sus hijos durante una reciente entrevista. El cantante venezolano confesó que mantiene comunicación solo con tres de ellos y admitió que con una de sus hijas el vínculo está completamente roto desde hace años. Según explicó, la distancia no es casual y el quiebre estaría relacionado con el caso de Vasco Madueño, un tema que sigue marcando su vida familiar.

    wapa.pe

    Hija de Guillermo Dávila se distancia tras polémica con Vasco Madueño

    Sentado en el sillón rojo de ‘El valor de la verdad’, Guillermo Dávila abordó el vínculo que tiene con sus cuatro hijos. Ante la consulta directa “¿Y con cuántos mantienes una relación, una comunicación?”, el cantante no esquivó la respuesta y fue preciso: “Con tres”. Sin embargo, lo que más impactó fue la confesión que vino después, al revelar que con una de sus hijas el contacto está completamente roto. “La última estoy esperando a que vuelva a responderme un mensaje que le puse hace como ocho años”.

    El testimonio expuso una fractura profunda que aún no encuentra solución. Dávila reconoció que esa distancia no es casual y que responde a un enojo persistente. “Yo tengo que mantener una posición allí, porque está brava conmigo. Mi hija está brava ya conmigo, pero ya de grande”, admitió, dejando entrever una herida emocional que se ha prolongado en el tiempo.

    Beto Ortiz intervino entonces con una pregunta clave: “¿Se resintió por lo de Vasco?”. La respuesta del artista fue inmediata y cargada de ironía. “¿Qué comes, qué adivinas?”, lanzó, sugiriendo que el conflicto sí estaría directamente relacionado con el caso de Vasco Madueño.

    Pese a ello, el intérprete aclaró que nunca ha existido una conversación frontal que permita confirmar esa versión. “Yo no tengo idea”, señaló, explicando que la falta de diálogo ha impedido aclarar el verdadero origen del distanciamiento y cerrar ese capítulo familiar.

    Finalmente, Dávila añadió un matiz adicional al describir a su hija como una figura expuesta públicamente. “Ella también es una muchacha pública, es una actriz”, comentó, resaltando que canta, toca instrumentos y está sujeta a la opinión pública, un factor que, según dio a entender, pudo haber influido en la intensidad de su reacción.

    wapa.pe

    ¿Quiénes son los hijos de Guillermo Dávila?

    El intérprete de 'Solo pienso en ti' tiene cuatro hijos. El primero, Guillermo Dávila, quien lleva el nombre de su padre, Daniela Dávila, quien el músico tiene una buena relación, Marielena Dávila, quien es hija de la modelo venezolana Chiquinquirá Delgado y finalmente Vasco Madueño, quien se convirtió en músico y reside en Perú.

    SOBRE EL AUTOR:
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

