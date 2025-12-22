Guillermo Dávila asegura sentir orgullo por Vasco Madueño y le dedicó POTENTE mensaje: “Quisiera poderte ayudar el resto de mi vida”

Guillermo Dávila tuvo un momento de tensión luego de ser consultado por su hijo Vasco Madueño, al que negó por mucho tiempo.

La aparición de Guillermo Dávila en El valor de la verdad dejó una de las escenas más tensas y emotivas de la temporada. Más allá de las revelaciones del pasado, el programa se convirtió en un espacio de confrontación íntima cuando su hijo, Vasco Madueño, ingresó al set para hacerle una pregunta directa que cambió por completo el rumbo de la noche.

Sentado en el sillón rojo y frente a Beto Ortiz, el cantante ya había hablado de episodios complejos relacionados con su paternidad, incluida la negación inicial de Vasco y la polémica referencia a su nacimiento como un “accidente”, precisando que se trató de una posible falla de un método anticonceptivo. Sin embargo, nada anticipó el momento en que padre e hijo se mirarían cara a cara en televisión nacional.

La pregunta que paralizó el set

La dinámica del programa dio un giro cuando Vasco apareció en escena. Con un saludo breve y sin rodeos, se dirigió primero al conductor y luego a su padre. “Hola Beto, hola viejo (…) Papá, ¿estás orgulloso de mí?”, preguntó, generando un silencio inmediato y una fuerte carga emocional en el estudio.

La reacción de Guillermo Dávila fue visceral. Visiblemente sorprendido e incómodo, respondió con un tono elevado, dejando entrever una mezcla de enojo y sensibilidad: “¿Quién se cree este peludo? ¿Tú qué te crees? ¿Crees que vas a cantar conmigo porque me pagaste? ¿Porque me convenciste? Nada”. La escena dejó a los presentes en shock y obligó al conductor a intervenir para encauzar el intercambio.

Del enojo a la confesión emocional

Pese al arranque impulsivo, el cantante no tardó en revelar lo que realmente sentía. Con la voz más controlada, expresó: “Estoy muy orgulloso de ti y quisiera poderte ayudar el resto de mi vida”, marcando un contraste evidente con su reacción inicial.

Beto Ortiz insistió en que respondiera de manera clara, tal como exige el formato del programa. Tras unos segundos de tensión, Dávila zanjó el momento con una frase directa: “No te digo más nada, está bien, Vasco que te llamas, sí”. La respuesta fue validada como verdadera por el sistema del programa, permitiéndole continuar en competencia.

El proceso de reconocerse como padre

Lejos de cerrar el tema, Guillermo Dávila decidió profundizar en lo que significó conocer a su hijo y construir un vínculo tardío. “El orgullo es por el simple hecho que conocí a Vasco, pude empezar a aprender quién es realmente Vasco”, explicó, dejando ver que el acercamiento fue progresivo y emocionalmente complejo.

El artista también habló del impacto de la exposición mediática en ese proceso. “Vasco es un ser humano que no conocía, empecé a dibujar, primero su rostro, a familiarizarme con él, a sufrir esos embates de la prensa, la injusticia, las manipulaciones”, relató, evidenciando que el camino hacia la paternidad no estuvo exento de conflictos externos.

Un intento por construir confianza

En la parte final de su testimonio, Dávila aseguró que ha intentado mostrarse auténtico ante su hijo para fortalecer la relación. “Yo tratando de explicarle quién soy porque estoy interesado de que pueda confiar en mí, soy una pasta diferente, no una celestial, diferente, que soy soñador, que tengo mucho de él, él tiene mucho de mí”, afirmó.