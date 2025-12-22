Guillermo Dávila reconoció en 'El valor de la verdad' que no siente remordimiento por haber negado a su hijo Vasco , revelando la confusión que vivió en ese momento.

La confesión de Guillermo Dávila en ‘El valor de la verdad’ generó un fuerte impacto al confirmar que no siente remordimiento por haber negado a su hijo Vasco Madueño. El artista aseguró que, en aquel momento, desconocía el embarazo de Jessica Madueño y no comprendía el origen de las preguntas de la prensa. Esta situación derivó en una serie de malentendidos que se extendieron con el paso del tiempo.

Guillermo Dávila no se arrepiente de negar a su hijo Vasco Madueño

Durante su participación en ‘El valor de la verdad’, el cantante venezolano Guillermo Dávila sorprendió al admitir que no se siente arrepentido de haber negado la paternidad de su hijo Vasco Madueño. El intérprete de ‘Barco a la deriva’ aseguró por qué habría tenido una reacción de incredulidad al enterarse de que tendría un hijo con Jessica Madueño.

Guillermo Dávila fue enfático al descartar cualquier arrepentimiento cuando se le preguntó por la polémica que marcó su vínculo con Vasco. El cantante sostuvo que, en su momento, jamás comprendió con precisión a qué se referían las interrogantes de la prensa, situación que terminó generando una cadena de malentendidos que se extendieron incluso a su círculo más cercano.

El artista explicó que nunca tuvo conocimiento del embarazo de Jessica Madueño y que, por ello, las consultas mediáticas lo tomaron totalmente por sorpresa. Según indicó, esa falta de información provocó que sus respuestas fueran interpretadas de manera equivocada, alimentando una narrativa que no reflejaba su versión de los hechos.

"Ni siquiera negué, yo no negué. Llegaban las cámaras y cualquier apreciación que tenía, el corresponsal, el periodista y yo decía 'de qué me habla'. Es que yo no estaba claro de qué era lo que me estaban preguntando. Cada vez se me complicaba la cosa respecto a mis amistades, 'Dios mío, no puede ser'", relató, al recordar la confusión que vivió durante ese periodo.

Finalmente, Dávila confesó que su reacción fue una forma de defensa emocional ante una situación que lo sobrepasaba y que no lograba asimilar. “Yo me negaba a aceptar algo que me estaba destruyendo y no lo podía relacionar conmigo”, afirmó, dejando en evidencia el impacto personal que tuvo este episodio en su vida.

Guillermo Dávila revela su reacción al enterarse que tenía un hijo en Perú

Durante su participación en El Valor de la Verdad, Guillermo Dávila se refirió por primera vez con mayor detalle al impacto emocional que le generó enterarse de la existencia de un hijo en el Perú. El cantante explicó que la noticia lo tomó en un momento de confusión, sin el respaldo necesario para procesar una situación que cambiaría su vida personal.

Ante Beto Ortiz, el artista confesó que atravesó un periodo de incertidumbre marcado por la falta de información clara y el desconcierto sobre lo que estaba ocurriendo a su alrededor. “No tenía una claridad absoluta y me sentía desapoyado. Era una gran intriga (...) cuando supe la noticia, creo que aún no nacía o acababa de nacer”, expresó durante el programa.

Dávila también reconoció que el esperado acercamiento con Vasco Madueño no se dio de forma sencilla, debido a factores ajenos a su voluntad. Según relató, la constante exposición mediática se convirtió en un obstáculo que impidió que ese primer encuentro se desarrollara con naturalidad.