Sedapal confirma CORTE MASIVO DE AGUA el martes 18 de noviembre

Verónica Linares y Federico Salazar SORPRENDEN al revelar su ‘DESPEDIDA’ de América Noticias por INSPERADA razón: “Se acabó…”

Federico Salazar y Verónica Linares dejaron en shock al comunicar su ‘salida’ del set de América Noticias, pero explicaron la impensada razón que los llevó a eso. ¿Qué los motivo?

    ¿Verónica Linares y Federico Salazar se van de América Noticias?
    Federico Salazar y Verónica Linares llamaron la atención al compartir un video donde contaron a sus seguidores en redes sociales que se ‘despedían’ del set de América Noticias por un sorpresivo motivo. Muchos televidentes se mostraron preocupados por una posible salida de los icónicos presentadores, pese a que esclarecieron situación. ¿Qué pasará con el popular noticiero?

    ¿Verónica Linares y Federico Salazar se van de América Noticias?

    Después de la controversial entrevista que le dio Pamela Franco y en medio de los comentarios de haberla eliminado, Verónica Linares reapareció y sorprendió a todos al grabar un video con su parther, Federico Salazar donde ambos comunicaron su despedida del set del noticiero que los albergó por muchos años.

    La situación generó inquietud entre los seguidores; sin embargo, ambos periodistas aclararon rápidamente que seguirán al frente de la conducción. Lo que sí confirmaron es que el noticiero matutino cambiará de ubicación, ya que en los próximos días se trasladarán a un nuevo edificio desde donde continuarán con las transmisiones.

    "Federico me ha sorprendido y me dice '¿me puedes tomar una foto en el pasadizo?' Yo le digo '¿para qué?' Para despedirnos", "No se da cuenta que ya se acabó ese pasadizo. Es que nos vamos a mudar", declaró Federico sorprendido.

    Anteriormente, ya habían hecho un recorrido por el espacio al que ya no volverán más porque empezarán las grabaciones en nuevo set y se cuestionaron que se harán con sus fotos y de las reconocidas figuras que pasaron por ahí como Erick Osores (Deportes) y Rebecxa Escribens (Espectáculos).

    "¿Qué pasó con nuestras fotos? ¿Cómo nos van a tirar? Nos han tomado hace 15 años y yo estaba soltera, no tenía hijos", señaló la periodista. Posteriormente, se puso 'celosa' cuando Federico mostró la foto de Sol Carreño, a quien señaló como su 'compañera del alma', lo que hizo que Linares estallara en risas.

    "Nuestro video de despedida del edificio antiguo porque prontito nos mudamos. Como ven estoy en modo celos jajajaja obvio que es bromita, ¿quién por aquí veía a Sol y Federico en las mañana?", escribió en redes.

    Verónica Linares y Federico Salazar SORPRENDEN al revelar su 'DESPEDIDA' de América Noticias por INSPERADA razón: "Se acabó…"
