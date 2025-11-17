Pamela Franco aclara por qué juró por su hija en medio de la controversia con Christian Cueva y reconoce que fue un error involucrar a su pequeña.

Pamela Franco se justifica tras jurar por su hija que no conocía a Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Pamela Franco se justifica tras jurar por su hija que no conocía a Cueva | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Pamela Franco decidió aclarar finalmente por qué llegó a jurar por su hija en medio de la controversia que la vinculaba con Christian Cueva. La cantante reconoció que fue un error involucrar a su pequeña y que actuó sin medir las consecuencias. Además, aseguró que nunca imaginó que la conversación sería grabada por Pamela López. Su explicación reabre el debate sobre lo ocurrido en aquella polémica llamada.

¿Por qué Pamela Franco juró por su hija? La cantante revela el verdadero motivo detrás de la polémica llamada

Pamela Franco decidió romper el silencio y aclarar, de una vez por todas, por qué llegó a jurar por su hija que no conocía a Christian Cueva. La cantante reconoció que se arrepiente profundamente de haber involucrado a su pequeña y aseguró que nunca pensó que Pamela López estaba grabando aquella conversación privada.

La intérprete explicó que ese intercambio ocurrió en el momento menos oportuno. Según contó, justo atravesaba una crisis emocional tras el ampay de Christian Domínguez en el recordado “auto-rana”, lo cual la dejó totalmente desestabilizada. En ese estado, asegura, no se sentía en condiciones de responder a las insistencias de López.

“Lo que pasa es que yo recibido una llamada, a los dos días del ampay de Domínguez, entonces yo estaba mal, estaba con pastillas, me llaman en la madrugada, no había dormido y escuchaba si lo conocía o no (a Christian Cueva) y yo atinaba a decir: ‘Pregúntale a él’”, relató.

Franco también recalcó que, cuando recibió aquella llamada, no tenía ningún tipo de vínculo con Cueva desde hacía varios años, por lo que consideraba fuera de lugar las interrogantes que le hacían en ese momento. “Es que yo estaba pasando mi problema. Yo no tenía contacto con esa persona años, como cinco años. ¿Por qué yo tenía que contestar si tenía mis problemas? Era innecesario”, añadió.

La cumbiambera dejó claro que su juramento fue una reacción impulsiva en medio de una situación límite y que hoy, con más calma, entiende que no debió mencionar a su hija bajo ningún motivo.

Pamela Franco aclara la versión del supuesto Año Nuevo con Cueva y admite error al jurar por su hija

Pamela Franco explicó que nunca celebró un Año Nuevo junto a Christian Cueva y que las versiones que circularon al respecto no tienen sustento. La cantante contó que, ante la insistencia de Pamela López y para terminar la conversación, terminó recurriendo a un juramento que hoy reconoce como un grave error.

“¿Por qué viene el juramento? Me viene a decir sobre el tema de un Año Nuevo, que supuestamente le llegó un mensaje donde le decían que había estado conmigo (...) Eso era mentira (...) Yo para cortarla, cometo el error de meterle a mi hija. Me arrepiento. No me imaginé que me grababa. Mi cabeza estaba en otra cosa. Yo con Cueva en ese momento no tenía comunicación de años”, afirmó.