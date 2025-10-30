Pamela López presentó pruebas que involucran a Christian Cueva, quien llegó a desmentir tener algo con Nadeska Widausky y negó conocer a la modelo.

Christian Cueva llegó a jurar por sus hijos que no conocía a Nadeska Widausky: Pamela López lo expone con chats | Composición: Wapa / Captura de pantalla

Pamela López volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática tras aparecer en televisión con pruebas que involucrarían directamente a Christian Cueva. La empresaria decidió pronunciarse luego de las declaraciones de Nadeska Widausky. En su intervención, presentó capturas y situaciones que, según ella, desmontarían las afirmaciones que han salido a la luz en los últimos días.

Pamela López expone chats de Christian Cueva

Pamela López decidió alzar la voz y responder de manera firme tras las recientes declaraciones de Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad’. Luego de que la modelo asegurara haber mantenido una relación con Christian Cueva cuando él aún estaba casado, la madre de los hijos del futbolista apareció en televisión para presentar pruebas que, según afirma, desmienten esa versión.

Durante la emisión de ‘Magaly TV La Firme’ del 28 de octubre, López mostró conversaciones privadas en las que Christian Cueva habría negado cualquier vínculo con Nadeska. En los mensajes, el jugador asegura no conocerla y llega incluso a hacer un compromiso personal de alto peso para sostener su versión. Estas imágenes, señaló, corresponden a junio de 2021, en medio de una etapa complicada en su matrimonio.

Pamela explicó que la situación se originó durante un viaje familiar a Miami. Fue allí donde, según relató, descubrió un mensaje sospechoso al revisar una cuenta de Instagram que Cueva habría dejado abierta. Al enfrentar al deportista, este habría respondido con evidente molestia, insistiendo en su inocencia y rechazando cualquier tipo de relación con la modelo.

“Ni la conozco”, se lee en uno de los mensajes, mientras López le cuestionaba su reacción y la falta de claridad. Con tono firme y dejando entrever el dolor que esta situación aún le genera, agregó que llegó a escuchar una promesa contundente por parte de su entonces esposo.

“¿De dónde la conocía? ¿En qué momento, de qué me perdí? Le encaré y, bueno, la clásica: ‘No la conozco, te juro por mis hijos’. El mismo speech, es increíble. Diosito ha tenido mucha piedad, porque si no, mis hijos estarían en el cielo. ‘Te juro por mis hijos que no la conozco’. Se quedó con que no la conocía, y mira…”, expresó ante las cámaras.

¿Qué reveló Nadeska Widausky sobre Christian Cueva?

La aparición de Nadeska Widausky en ‘El valor de la verdad’, emitida el 26 de octubre, desató una fuerte polémica en el mundo del espectáculo peruano. Durante el programa, la modelo afirmó que Christian Cueva habría mantenido una relación con ella mientras seguía casado con Pamela López, generando un intenso debate público.

Según su testimonio, los encuentros habrían ocurrido en un departamento en Miraflores y, como parte de esa conexión, el futbolista incluso le habría dado una suma importante de dinero. Este detalle encendió aún más la controversia alrededor del jugador.

En conversación con Magaly Medina, Widausky sostuvo que su intención no es crear un enfrentamiento, sino dejar en claro su verdad después de años de presuntos engaños por parte del deportista. “Siempre lo mismo. Niega, se enoja, me hace sentir culpable, y luego todo se sabe. Ya no más”, expresó con firmeza la también empresaria.