ES OFICIAL | Confirman que el próximo FERIADO LARGO 2025 traerá cuatro días de descanso

María Pía Copello 'se quiebra' al exponer duro pedido de su hijo: "Se va a ir pronto de la casa, no le intereso para nada"

María Pía Copello compartió un emotivo momento con su hijo Vasco en redes sociales, revelando una conversación que sorprendió a sus seguidores.

    María Pía Copello 'se quiebra' al exponer duro pedido de su hijo: "Se va a ir pronto de la casa, no le intereso para nada"
    María Pía Copello 'se quiebra' al exponer duro pedido de su hijo: "Se va a ir pronto de la casa, no le intereso para nada"

    María Pía Copello sorprendió en redes al mostrar un inesperado momento con su hijo menor, Vasco. La conductora compartió una conversación familiar que la dejó visiblemente emocionada y reflexiva. Lo que parecía una charla cotidiana tomó un giro que tomó por sorpresa a varios. La reacción de la influencer desató debate y miles de comentarios en cuestión de horas.

    María Pía Copello expone deseo de su hijo

    María Pía Copello sorprendió a sus seguidores al compartir un momento cargado de emoción junto a su hijo mayor, Vasco. A través de un video en sus redes sociales, la conductora de ‘Mande Quien Mande’ mostró la conversación que tuvo con el adolescente, quien le contó una decisión que suele marcar el inicio de una nueva etapa en la vida de muchos jóvenes.

    En las imágenes, María Pía aparece acompañada de su hijo de 15 años, a quien presenta como protagonista de esta situación familiar que, según sus palabras, muchas madres viven cuando los hijos comienzan a descubrir el amor. Aunque el momento tuvo un toque humorístico, también dejó ver el lado sensible de la conductora.

    "Estoy acá con mi hijo Vasco, que me acaba de decir que no quiere que sea su madre, que se va a ir pronto de la casa, que no le intereso para nada. Diles Vasco, lo que me has dicho", comentó María Pía, visiblemente afectada. Ante esto, el joven respondió sorprendido: "Lo único que te dije es que quiero tener enamorada".

    Entre lágrimas y con tono dramático, la conductora reaccionó a la confesión diciendo: "¡Es lo mismo!", una frase que dio paso a la risa y al consuelo de su propio hijo, recordando que se trataba de una situación recreada para su contenido digital. Aun así, el clip resonó con miles de madres que se identificaron con el tema.

    Las redes no tardaron en llenarse de mensajes de apoyo y experiencias similares por parte de sus seguidoras, quienes comentaron lo que sienten al pensar en esa etapa con sus propios hijos: "Estoy muy de acuerdo contigo, ¡qué desilusión tan grande!", "Ay Dios mío ya me vi, cuando mi bebé me diga mamá quiero tener mi enamorada, me muero", "No puedo con esos temas, ni yo sé cómo lo manejaría cuando mi hija me cuente algo así", escribieron algunas de sus fieles seguidoras.

    ¿Cuántos hijos tiene María Pía Copello?

    La popular conductora y creadora de contenido comparte su vida familiar con tres hijos: Samuel, Vasco y Catalina. Entre ellos, la menor ha ganado especial visibilidad en redes debido a su carácter emprendedor. Catalina Dyer Copello es quien más ha llamado la atención del público por ser dueña de su propio emprendimiento, llamado Catitejas, con tan solo 9 años de edad, siendo ya una joven influencer.

    María Pía Copello 'se quiebra' al exponer duro pedido de su hijo: "Se va a ir pronto de la casa, no le intereso para nada"
