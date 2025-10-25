María Pía Copello deslumbró en la alfombra roja de los Premios Billboard 2025 en Miami con un look de mallas que impuso estilo y acaparó todas las miradas.

La carismática María Pía Copello volvió a robarse todas las miradas en la alfombra azul de los Premios Billboard de la Música Latina 2025. La conductora peruana deslumbró con un impactante look de mallas en dos piezas, un estilo audaz y glamuroso que destacó por su brillo, textura y sofisticación.

En un evento repleto de estrellas internacionales, Pía reafirmó su lugar como una de las figuras más fashionistas del momento. Conozcamos los detalles de su espectacular outfit.

María Pía Copello roba miradas en la alfombra azul de los Billboard

Desde Miami, María Pía Copello cautivó a sus millones de seguidores al deslumbrar en la alfombra azul de los Latin Billboard 2025 con un look que respiraba glamour y modernidad. Fiel a su estilo vanguardista, la conductora apostó por la tendencia de las mallas con transparencias, luciendo un conjunto de dos piezas: un top tipo crop y una falda midi ceñida al cuerpo, ambos cubiertos por una malla brillante que jugaba con la luz en cada paso.

El tono lila elegido no solo resaltó su bronceado, sino que también armonizó perfectamente con la alfombra azul del evento, logrando un matching sofisticado y lleno de estilo. Sin duda, una elección que reafirma a María Pía como un ícono de elegancia y audacia en la moda latina.

Las mallas: la tendencia más elegante y atrevida del verano

Las prendas de malla se consolidan como una de las tendencias más fuertes del verano 2025, fusionando elegancia y atrevimiento en una sola propuesta. Esta textura ligera y versátil conquista las pasarelas y los looks de celebridades por su capacidad de jugar con la transparencia sin perder sofisticación.