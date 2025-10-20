La mamá de Ximena Hoyos conquista las redes con su belleza juvenil y se vuelve tendencia para el verano 2026 con bikinis tropicales

Angie Pajares, madre de la influencer Ximena Hoyos y coronada Mrs. Mundo Latina Internacional 2024, vuelve a deslumbrar en Instagram con su belleza juvenil y estilo impecable. Sus looks veraniegos marcan pauta cada temporada, y recientemente sorprendió con trajes de baño de colores frescos y sofisticados, llenos de detalles que nunca pasan de moda. Estos bikinis, que ya se han convertido en favoritos del verano, prometen seguir siendo tendencia y posicionarse como los must del verano 2026.

Angie Pajares marca estilo tropical con sus trajes de baño para 2026

Angie Pajares, madre de la influencer Ximena Hoyos, continúa imponiendo tendencias con sus trajes de baño para el verano 2026. Uno de sus favoritos es un elegante bikini beige con top one shoulder, que combina sofisticación y minimalismo, ideal para quienes buscan un look chic y moderno en la playa. Este diseño resalta su figura y aporta un toque de frescura sin esfuerzo.

Otro de sus atuendos destacados es un vibrante bikini color esmeralda con tirantes y detalles estratégicos en el abdomen, acompañado de una prenda inferior tipo calzoneta. Este diseño no solo aporta un aire tropical y juvenil, sino que también enfatiza la silueta de forma elegante y moderna. Con estos estilos, Angie se posiciona como referente de moda veraniega, demostrando que los colores intensos y los cortes originales serán tendencia ineludible en 2026.

Colores tropicales para el verano 2026

Los colores tropicales se consolidan como los grandes protagonistas del verano 2026, y Angie Pajares lo demuestra con sus elecciones de bikinis llenas de estilo y frescura. Uno de sus favoritos es un bikini color guisán con top de cuello halter y prenda inferior con lazos a los costados, un diseño que combina elegancia y detalles coquetos, ideal para destacar la silueta de forma sofisticada y moderna.