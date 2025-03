Las reinas de belleza del certamen Miss Mundo Latino Perú deslumbran con su faceta más chic y sofisticada para recibir la temporada de verano con estilo. Florcita Polo, Danuska Zapata y Angie Pajares conquistaron las redes con un video publicado en Instagram, donde muestran su esencia única y auténtica a través de looks vibrantes y llenos de tendencia. Juntas, no solo celebran el inicio de una nueva etapa, sino que también enaltecen el poder femenino con una frase que lo dice todo: "Cuando eres mamá, reina de belleza, empresaria y rompes estereotipos."



Este video no tardó en recibir una ola de elogios por parte de sus seguidores, quienes aplaudieron su estilo original. Con bikinis de impacto, pareos fluidos y accesorios que capturan la esencia del verano, Flor, Danuska y Angie se consolidan como musas de inspiración para quienes buscan brillar con luz propia esta temporada.