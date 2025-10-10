Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Miembro de Armonía 10 abandona el show cuando le revelaron que cantante de Agua Marina fue herido

Sheyla Rojas reaparece con look renovado y luce radiante tras haber estado internada

Sheyla Rojas sorprendió a todos al reaparecer radiante y fuerte, días después de su delicada cirugía de cadera en México.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sheyla Rojas reaparece con look renovado y luce radiante tras haber estado internada
    Sheyla Rojas | Composición Wapa | Instagram
    Sheyla Rojas reaparece con look renovado y luce radiante tras haber estado internada

    Sheyla Rojas, la modelo e influencer peruana, alarmó a sus seguidores tras ser hospitalizada de emergencia en México por una celulitis infecciosa. Inicialmente creyó que solo era un golpe en la cadera, pero la enfermedad le impidió caminar y le generó días de dolor y angustia. Tras recuperarse y pasar varios días en reposo, sorprendió con un radical cambio de look, regresando a su cabello castaño y dejando atrás el rubio.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Alessia Rovegno celebra con Paris Hilton en exclusiva fiesta en París y cautiva en la Semana de la Moda

    Sheyla Rojas deslumbra con cambio de look tras operación de emergencia

    Sheyla Rojas volvió a las redes sociales no solo cautivando con su estilo de fashionista, sino sorprendiendo a todos con un radical cambio de look. La modelo dejó atrás su característico rubio almendrado y apostó por un tono castaño que le da un aire más natural y elegante. Además, incorporó un cerquillo al estilo mariposa, tendencia que realza sus facciones y aporta un toque fresco y juvenil a su imagen.

    Este cambio no solo marca una renovación estética, sino que también refleja la fuerza y confianza de Sheyla tras su reciente operación de emergencia. Con este nuevo look, la influencer reafirma su capacidad de reinventarse y mantener a sus seguidores siempre atentos a sus transformaciones.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pamela López impacta al confesar su secreto mejor guardado de belleza, y fans reaccionan

    Sheyla Rojas y sus cambios de look que impactan

    Sheyla Rojas y sus cambios de look que impactan siempre llaman la atención y nos recuerdan cómo el color de cabello refleja personalidad. A lo largo de su carrera, la modelo e influencer ha experimentado con tonos cálidos, fríos y neutros, sorprendiendo a sus seguidores en cada etapa.

    El negro intenso aporta elegancia y un estilo audaz, resaltando las facciones, mientras que el rubio dorado evoca calidez y luminosidad, iluminando el rostro con suavidad. Cada elección de Sheyla demuestra cómo un cambio de look bien pensado no solo transforma la apariencia, sino que también refleja confianza, actitud y un estilo único que inspira a quienes siguen las tendencias de moda y belleza.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Sheyla Rojas reaparece con look renovado y luce radiante tras haber estado internada
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Dile adiós a los pliegues al aplicarte corrector de ojeras con estos beauty tips

    Alessia Rovegno celebra con Paris Hilton en exclusiva fiesta en París y cautiva en la Semana de la Moda

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;