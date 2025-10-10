Sheyla Rojas sorprendió a todos al reaparecer radiante y fuerte, días después de su delicada cirugía de cadera en México.

Sheyla Rojas, la modelo e influencer peruana, alarmó a sus seguidores tras ser hospitalizada de emergencia en México por una celulitis infecciosa. Inicialmente creyó que solo era un golpe en la cadera, pero la enfermedad le impidió caminar y le generó días de dolor y angustia. Tras recuperarse y pasar varios días en reposo, sorprendió con un radical cambio de look, regresando a su cabello castaño y dejando atrás el rubio.

Sheyla Rojas deslumbra con cambio de look tras operación de emergencia

Sheyla Rojas volvió a las redes sociales no solo cautivando con su estilo de fashionista, sino sorprendiendo a todos con un radical cambio de look. La modelo dejó atrás su característico rubio almendrado y apostó por un tono castaño que le da un aire más natural y elegante. Además, incorporó un cerquillo al estilo mariposa, tendencia que realza sus facciones y aporta un toque fresco y juvenil a su imagen.

Este cambio no solo marca una renovación estética, sino que también refleja la fuerza y confianza de Sheyla tras su reciente operación de emergencia. Con este nuevo look, la influencer reafirma su capacidad de reinventarse y mantener a sus seguidores siempre atentos a sus transformaciones.

Sheyla Rojas y sus cambios de look que impactan siempre llaman la atención y nos recuerdan cómo el color de cabello refleja personalidad. A lo largo de su carrera, la modelo e influencer ha experimentado con tonos cálidos, fríos y neutros, sorprendiendo a sus seguidores en cada etapa.