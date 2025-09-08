Ester Expósito impacta con radical cambio de look que la hace lucir 10 años más jovenÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Ester Expósito posee un talento natural para sorprendernos, aunque considerando su atrevimiento al probar todo tipo de tendencias de temporada, no debería sorprendernos en absoluto. Lo cierto es que la actriz parece tener claro que quiere dejar huella con cada paso que da y con cada estilismo que luce, consolidándose como un verdadero ícono de estilo. ¿La razón? Una vez más, ha logrado llamar la atención con un cambio de look que no solo se ajusta a las tendencias de la primavera 2025, sino que además resalta aún más su indiscutible atractivo.
Ester Expósito y el flequillo que arrasa en primavera 2025
Fue la propia actriz quien mostró su renovada imagen a través de una 'storie' en Instagram que nos dejó completamente impactados. ¿De verdad apostó por un nuevo look? ¿O será acaso una peluca? Aún no tenemos la confirmación definitiva, pero lo cierto es que, sea real o no, luce espectacular.
Estamos hablando de un flequillo recto, aunque con un acabado más ligero y natural, gracias a un sutil desfilado en las puntas que seguramente se logró con la técnica de navaja o tijera. ¿Cuál es el resultado de este detalle? Muy sencillo: un flequillo que se funde mejor con el resto del cabello, aporta frescura, suaviza los rasgos faciales y al mismo tiempo rejuvenece, sumando un extra de volumen.
Ester decidió acompañar este flequillo con su inconfundible melena rubia larga, logrando un cambio de look moderno y favorecedor. Sin embargo, lo mejor es que este tipo de flequillo resulta extremadamente versátil y se adapta a cualquier estilo de cabello. ¿Será que finalmente se animó a llevarlo de verdad? Ojalá que sí, porque está más radiante que nunca.
Quiénes lucen mejor el flequillo recto desfilado
El flequillo recto desfilado se ha convertido en uno de los cortes más versátiles y chic de la temporada, ideal para quienes buscan un cambio fresco sin perder elegancia. Este estilo favorece especialmente a rostros ovalados y en forma de corazón, ya que suaviza las facciones y aporta un efecto rejuvenecedor inmediato. Su acabado desfilado permite que el flequillo se integre de manera natural con el resto del cabello, creando volumen y movimiento sin esfuerzo. Además, es perfecto para melenas largas o medias, adaptándose a diferentes texturas y estilos, desde lisos hasta ligeramente ondulados. Con este corte, cualquier look se ve moderno y sofisticado, convirtiéndose en una apuesta segura para quienes aman marcar tendencia con su cabello.