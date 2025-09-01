Flavia López brilló con luz propia en el histórico Teatro Segura al coronarse Miss Grand Perú 2025. A sus 20 años, la representante de Lima Centro deslumbra con elegancia y seguridad en cada paso de la pasarela. Su vestido dorado, imponente y sofisticado, reafirmó su reinado frente al jurado y al público. Ahora, la joven modelo de Trujillo asumirá el desafío de llevar la banda nacional al certamen internacional en Tailandia, el 18 de octubre, llevando un mensaje de paz y carisma que la distingue como favorita desde el inicio.

Flavia López deslumbra en dorado y se corona Miss Grand Perú 2025

Flavia López, la candidata que cautivó durante todo el certamen Miss Grand Perú 2025, se llevó la corona en una noche llena de emoción. Al final de la pasarela, sorprendió con un radiante vestido dorado que combinaba tendencias de moda: brillos, lentejuelas, flecos y un elegante corte profundo, diseñado por Pedro Arias Suárez, reconocido por vestir también a Luciana Fuster. Su maquillaje impecable resaltó su mirada y luminosidad, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y glamour. Con cada detalle, Flavia consolidó su estilo único, reafirmando por qué se convirtió en la favorita y la flamante reina del certamen.

Peinado y maquillaje de Flavia López en Miss Grand Perú 2025