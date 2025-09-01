Flavia López brilla con vestido dorado y se lleva la corona de Miss Grand Perú 2025 rumbo a TailandiaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Flavia López brilló con luz propia en el histórico Teatro Segura al coronarse Miss Grand Perú 2025. A sus 20 años, la representante de Lima Centro deslumbra con elegancia y seguridad en cada paso de la pasarela. Su vestido dorado, imponente y sofisticado, reafirmó su reinado frente al jurado y al público. Ahora, la joven modelo de Trujillo asumirá el desafío de llevar la banda nacional al certamen internacional en Tailandia, el 18 de octubre, llevando un mensaje de paz y carisma que la distingue como favorita desde el inicio.
Flavia López deslumbra en dorado y se corona Miss Grand Perú 2025
Flavia López, la candidata que cautivó durante todo el certamen Miss Grand Perú 2025, se llevó la corona en una noche llena de emoción. Al final de la pasarela, sorprendió con un radiante vestido dorado que combinaba tendencias de moda: brillos, lentejuelas, flecos y un elegante corte profundo, diseñado por Pedro Arias Suárez, reconocido por vestir también a Luciana Fuster. Su maquillaje impecable resaltó su mirada y luminosidad, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y glamour. Con cada detalle, Flavia consolidó su estilo único, reafirmando por qué se convirtió en la favorita y la flamante reina del certamen.
Peinado y maquillaje de Flavia López en Miss Grand Perú 2025
El peinado y maquillaje de Flavia López en Miss Grand Perú 2025 complementaron a la perfección su vestido dorado de alto glamour. Milagros Lingán fue la encargada de su peinado, optando por un elegante estilo onda Hollywood, icónico en certámenes de belleza, que realzó su porte y sofisticación. Por su parte, Solange Pro Makeup lideró su maquillaje ultra glam, eligiendo tonos tierra con delicados detalles dorados que resaltaron su luminosidad natural. Los ojos, trabajados con un esfumado diagonal, captaron todas las miradas, logrando un equilibrio perfecto entre modernidad y elegancia, consolidando a Flavia como la reina del certamen.