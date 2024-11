Tatiana Calmell, Miss Perú 2024, volvió a Lima tras su destacada participación en el certamen Miss Universo, donde obtuvo el título de Miss Universo Américas 2024. Su regreso no solo marcó un momento de orgullo nacional, sino que también se convirtió en un desfile de glamour. La modelo y actriz brilló en su reaparición pública con un vestido dorado que evocaba un aire de reina, mostrando su inigualable elegancia y sofisticación.



Desde el inicio de su carrera, Tatiana ha sabido capturar la atención de todos con sus impecables elecciones de vestuario. Este look, en particular, reafirma su estatus como un ícono de la moda peruana. El vestido dorado, con su diseño de ensueño, fue la elección ideal para resaltar la belleza y carisma que la han llevado a la cima.



A través de sus redes sociales, Calmell ha compartido momentos destacados de su participación en el concurso internacional y de los eventos de lujo a los que asiste. Su reciente publicación con este vestido dorado generó una ola de elogios, con comentarios como: "La reina del universo", "Una diosa" y "La más hermosa". Los corazones y estrellas inundaron su perfil, reafirmando su conexión con sus seguidores.