Onelia Molina y Mario Irivarren brillaron en el cumple de Luana Barrón, derrochando conexión y glamour al estilo Gatsby Night.

    Onelia Molina y Mario Irivarren: estilo Gatsby Night | Composición Wapa
    Onelia Molina y Mario Irivarren, la pareja del momento y estrellas del reality, se robaron todas las miradas en el cumpleaños de la modelo Luana Barrón, celebrado en el icónico Gran Hotel Bolívar. La odontóloga y el empresario de Gamarra apostaron por un total black inspirado en el estilo Gatsby de los años 20, con destellos, plumas y tonos joya, demostrando que amor y moda van de la mano. En Instagram, Onelia compartió varias fotos que desataron elogios de sus seguidores por su glamour y estilo impecable.

    Onelia Molina y Mario Irivarren: derroche de amor y moda

    Onelia Molina deslumbró en la lujosa fiesta al estilo Gatsby Night con un vestido largo negro de corte asimétrico en el hombro, acompañado de una caída de tul con brillos que aportaba dramatismo y sofisticación. El osado corte frontal dejaba ver un lateral de su pierna, mostrando elegancia y sensualidad en un solo look. Complementó su estilo con tacos cerrados negros, guantes largos que reforzaban la temática vintage y detalles de pedrería que resaltaban el efecto del “naked dress”. Su peinado suelto y ondulado a un costado cerraba un outfit icónico, lleno de glamour y tendencia.

    Mario Irivarren, por su parte, marcó la diferencia con un sastre negro impecable que destacaba su estilo varonil y sofisticado, siguiendo la inspiración de la época Gatsby Night. Combinó la chaqueta con chaleco negro, camisa blanca y una corbata roja con detalles en negro que recordaban el clásico “mudo corbatón” de aquellos años. Su elección elegante y fuera de lo común generó un perfecto matching con el look de su esposa, Onelia Molina, reforzando la armonía de la pareja. Cada detalle reflejaba un estilo refinado, moderno y con un guiño al glamour de los años veinte.

    Reacción de los fans sobre sus looks ultra glam

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

