Onelia Molina impacta en vestido de blanco y confirma que Mario es el amor de su vidaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Onelia Molina sorprendió al aparecer en el set de televisión luciendo un radiante vestido mini blanco, una apuesta fresca en plena temporada de invierno. Durante la entrevista en el magazine matutino, los conductores no dudaron en preguntarle sobre su relación con Mario Irivarren. La modelo y odontóloga no solo impactó con su look veraniego, sino que confirmó que retomaron su romance, además de revelar con emoción el profundo amor que siente por el empresario Mario.
Onelia Molina sorprende en el set de TV con gran estilo y una emotiva confesión
Onelia Molina sorprendió en el set de 'América Hoy' con un elegante vestido blanco de encaje transparente que captó todas las miradas. Más allá de su estilo impecable, la modelo impactó al hablar sobre su reconciliación con Mario Irivarren. Durante la entrevista, Ethel Pozo le preguntó si consideraba a Mario el amor de su vida, a lo que Onelia respondió con sinceridad: "Sí, lo amo y por eso le doy una segunda oportunidad".
Además, reveló que sueña con planes de matrimonio, aunque Mario aún no está en esa etapa y respeta su postura. Con un look glamoroso y fresco, la concursante de competencias dejó claro que está viviendo un momento especial, lleno de amor y esperanza.
TAMBIÉN LEER: Maria Pia Copello impacta al replicar el icónico look plateado de JLo en el Super Bowl 2020
Vestido blanco con encaje floral: elegancia y romance
El vestido blanco con encaje floral se ha convertido en el diseño más romántico y elegante para cualquier ocasión especial. Su delicado encaje aporta un toque femenino y sofisticado que realza la belleza natural de quien lo lleva. Este estilo combina la pureza del blanco con la textura única del encaje, creando un equilibrio perfecto entre sensualidad y sutileza.
Ideal para eventos como bodas, entrevistas o salidas especiales, el vestido con encaje floral destaca por su versatilidad y estilo atemporal. Además, el diseño permite múltiples cortes y detalles que se adaptan a distintos gustos, desde un look más clásico hasta uno moderno y fresco. Sin duda, esta prenda es la elección ideal para quienes buscan un outfit que transmita romanticismo y elegancia sin esfuerzo.