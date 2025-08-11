Onelia Molina deslumbró en el set con un vestido blanco tras confirmar su romance con Mario Irivarren, dejando claro que él es el amor de su vida.

Onelia Molina confirma que Mario es el amor de su vida | Composición Wapa | Instagram

Onelia Molina sorprendió al aparecer en el set de televisión luciendo un radiante vestido mini blanco, una apuesta fresca en plena temporada de invierno. Durante la entrevista en el magazine matutino, los conductores no dudaron en preguntarle sobre su relación con Mario Irivarren. La modelo y odontóloga no solo impactó con su look veraniego, sino que confirmó que retomaron su romance, además de revelar con emoción el profundo amor que siente por el empresario Mario.

Onelia Molina sorprende en el set de TV con gran estilo y una emotiva confesión

Onelia Molina sorprendió en el set de 'América Hoy' con un elegante vestido blanco de encaje transparente que captó todas las miradas. Más allá de su estilo impecable, la modelo impactó al hablar sobre su reconciliación con Mario Irivarren. Durante la entrevista, Ethel Pozo le preguntó si consideraba a Mario el amor de su vida, a lo que Onelia respondió con sinceridad: "Sí, lo amo y por eso le doy una segunda oportunidad".

Además, reveló que sueña con planes de matrimonio, aunque Mario aún no está en esa etapa y respeta su postura. Con un look glamoroso y fresco, la concursante de competencias dejó claro que está viviendo un momento especial, lleno de amor y esperanza.

