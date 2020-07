¿Champú anticaspa para el acné del rostro? Aquí te contamos cómo funciona

El acné fúngico, conocido en el mundo medico como Malassezia es una condición cutánea en la que los poros se tapan con un hongo que irrita el folículo y da como resultado granitos o ‘bumps’ usualmente del mismo tono de nuestra tez.

Si bien estas imperfecciones se pueden parecen al acné bacteriano (el tradicional), sus causas y características son distintas: también la forma en que te deshaces de el. Recientemente, en el mundo de la belleza se ha popularizado el uso del champú anticaspa para combatir el acné fúngico, y aquí nosotras te explicamos cómo funciona y cómo lo puedes usar en tu rutina de skincare.

Usualmente, los champús anticaspa contienen ingredientes que combaten los hongos como ketoconazol, piritiona de zinc o el sulfuro de selenio, por ello funcionan tan bien para el acné fúngico; a diferencia de otros productos que se enfocan en eliminar las bacterias, este champú se centra en los hongos en tu piel, los verdaderos causantes del acné fúngico.

El método de uso es aplicar el champú anticaspa únicamente en las zonas donde tengas acné fúngico y dejarlo sobre tu piel como una mascarilla por unos cinco a diez minutos, dependiendo de la sensibilidad de tu cutis y luego enjuagas todo. Si tienes muchos brotes activos puedes usarlo diariamente (dependiendo de cómo reacciona tu piel a este producto), de lo contrario puedes aplicar este tratamiento dos o tres veces por semana intercaladamente.

Precauciones

Eso sí wapa, el champú anticaspa puede ser fuerte sobre la piel, en especial si tienes el cutis sensible. Este producto secará mucho tu rostro, por lo que no olvides usar un hidratante después del tratamiento y si sientes mucha picazón o irritación lo mejor será que lo remuevas y no fuerces mucho a tu piel. Si no empiezas a ver resultados o tu piel no se adapta a este producto, no dudes en visitar a un dermatólogo para recibir ayuda profesional.

Cómo incorporar el champú anticaspa en tu rutina de skincare