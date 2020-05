K Beauty: Borra las marcas de acné con este tratamiento de dos pasos

Las coreanas tienen el cutis más envidiable del mundo, y es que el cuidado de la piel gran parte de su cultura. Por ello, cada tratamiento o producto de belleza que recomiendan, siempre se vuelve muy popular entre las amantes del skincare.

Cuando se trata de soluciones para acabar con las manchas del acné en el rostro, existe una mascarilla a base de 2 ingredientes (y un paso adicional) que se ha vuelto muy conocida por sus efectos en el cutis. A continuación, te damos la receta para que aprendas a prepararla en casa.

Ingredientes

- 1 cucharada de miel

- ½ cucharada de bicarbonato de sodio

- 1 cucharadita de polvo de té verde

- 1 cucharada de agua

Preparación

En un tazón, agrega el bicarbonato de sodio y la cucharada de miel (si gustas, puedes colocar un poco más) y mézclalos bien. Aquí notarás que la miel empieza a espesar la fórmula. No pares hasta que todo esté bien integrado.

Aplica la mascarilla sobre tu rostro limpio y seco, y dependiendo de tu piel (si es muy sensible o no) déjalo por 5 minutos. Si no notas ningún inconveniente lo puedes dejar reposar hasta por 10 minutos antes de enjuagar todo ligeramente con abundante agua.

Para la parte final, mezcla el polvo de té verde con una cucharada de agua potable (también puedes usar una infusión pero asegúrate que sea lo más natural posible). Remoja unos discos o bolitas de algodón en la solución y luego aplícalos sobre tu rostro (donde utilizaste la mascarilla) para calmar tu cutis. Déjalo actuar por unos 10 minutos y posteriormente enjuaga suavemente con agua y finaliza con tu rutina de skincare de noche.