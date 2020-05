Kourtney Kardashian revela el gadget que usa para tener un cutis de ensueño

Kourtney Kardashian siempre está al tanto de los últimos avances y nuevos tratamientos de belleza que aparecen para lucir un cutis jugoso, saludable y radiante. ¿Su más reciente descubrimiento? Las mascarillas de luz LED.

Las mascarillas de luz LED se pusieron de moda hace unas temporadas atrás, lográndose convertir en uno de los gadgets estrellas para el cuidado de la piel.

"¡Estoy tan feliz de compartir mi reciente obsesión por la piel! He estado en los beneficios de las máscaras de luz LED durante un par de años, pero me encanta que esta sea ligera, que pueda ver a través de ella para poder realizar varias tareas a la vez, que las gafas la mantengan puesta, que no tenga que ser conectada a la pared", contó Kourtney Kardashian respecto a su mascarilla en su cuenta de Instagram.

Las ventajas de las mascarillas de LED no sólo están en su peso, sino que la luz roja tiene un efecto antiedad en la piel que ayuda a estimular la circulación y la producción de colágeno, hecho que minimiza las líneas finas y las arrugas. Asimismo, tiene un efecto cicatrizante y reduce la inflamación. ¡Los beneficios dependen del tipo de luz que se utilice!