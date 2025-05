Lo que generó mayor sorpresa fue que Eva Ayllón no tenía compromisos artísticos agendados para ese día, por lo que su falta llamó la atención. De acuerdo con Rodrigo González, ‘Peluchín’ , la artista sí fue invitada formalmente al evento, pero habría decidido no asistir debido a un conflicto entre su hijo y Natalia Málaga .

Aunque Eva Ayllón no asistió al matrimonio de su hijo, Francisco García, otros miembros de la familia sí estuvieron presentes en la ceremonia. Entre ellos se encontraba su padre, el productor Paco García, quien fue abordado por la prensa. Visiblemente incómodo, cuando se le consultó por la ausencia de la cantante criolla y su expareja, respondió brevemente: “No, no, no sé. No es un día para declarar, es un momento para estar felices”, según declaró al programa ‘Amor y fuego’.