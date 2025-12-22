Guillermo Dávila deja en shock al encarar a su hijo Vasco tras preguntarle si está orgulloso de él: "¿Tú qué te crees?"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Guillermo Dávila vivió un instante de alta tensión en ‘El valor de la verdad’ tras la inesperada intervención de su hijo Vasco Madueño. Cuando todo parecía centrarse en su pasado y las polémicas familiares, una pregunta directa cambió el rumbo de la entrevista. El artista reaccionó con evidente fastidio y dejó una respuesta que no pasó desapercibida al expresar lo que piensa de su hijo peruano.
Guillermo Dávila ‘explota’ ante pregunta de su hijo Vasco Madueño
Vasco Madueño tuvo una participación inesperada en 'El valor de la verdad' que marcó uno de los momentos más tensos de la noche. El joven apareció en escena para formular una pregunta directa a Guillermo Dávila, en medio de una entrevista donde el cantante ya había explicado por qué no se arrepiente de haber negado su paternidad en el pasado.
El programa invitó a Vasco a intervenir, pero lejos de profundizar en los episodios más polémicos de su historia familiar, optó por una interrogante personal que tomó por sorpresa al intérprete. Al dirigirse a él con cercanía, lo llamó “viejo” y le pidió una respuesta clara sobre si se sentía orgulloso de él.
La pregunta incomodó visiblemente a Dávila, quien reaccionó con molestia antes de responder. El cantante cuestionó el sentido de la consulta y encaró a su hijo, asegurando que su trayectoria compartida sobre los escenarios hacía evidente su postura.
"Hola Beto, hola viejo (...) Papá, ¿estás orgulloso de mí?", preguntó el joven.
"¿Quién se cree este peludo? ¿Tú qué te crees? ¿Crees que vas a cantar conmigo porque me pagaste? ¿Porque me convenciste? Nada. Estoy muy orgulloso de ti y quisiera poderte ayudar el resto de mi vida", respondió el artista, mirando a las cámaras.
Ante la intensidad del momento, Beto Ortiz intervino para pedirle que se limite a una respuesta concreta. Fue entonces cuando Dávila, aún exaltado, dio su veredicto final. "No te digo más nada, está bien, Vasco que te llamas, sí", expresó, confirmando que esa era la respuesta verdadera.
Luego de ello, el cantante se extendió en un mensaje más reflexivo, en el que explicó cómo fue construyendo el vínculo con su hijo tras conocerlo y cómo ese proceso estuvo marcado por la exposición mediática y las tensiones externas.
"El orgullo es por el simple hecho que conocí a Vasco, pude empezar a aprender quién es realmente Vasco, Vasco es un ser humano que no conocía, empecé a dibujar, primero su rostro, a familiarizarme con él, a sufrir esos embates de la prensa, la injusticia, las manipulaciones (...) Cuando veo, veo mucho y observo mucho, yo tratando de explicarle quién soy porque estoy interesado de que puede confiar en mí, soy una pasta diferente, no una celestial, diferente, que soy soñador, que tengo mucho de él, él tiene mucho de mí", concluyó.
Guillermo Dávila se quiebra al hablar de su hijo y la situación que vivió su madre
Durante su paso por sillón rojo, Guillermo Dávila se refirió al momento en que supo que la madre de su hijo atravesaba una grave enfermedad. El cantante confesó que desconocía por completo lo que estaba ocurriendo en la vida de Vasco Madueño y de su entorno familiar.
Según relató, el propio joven fue quien decidió buscarlo y explicarle la difícil situación que enfrentaban. “Vasco no me decía… Yo no sabía nada, trataba de ubicarlo, ¿qué habrá pasado, estará molesto conmigo? Y de repente me llama… ya nos habíamos hecho el ADN… y él me empieza a manifestar el malestar que venía comenzando a tener su mamá”, expresó con evidente emoción.
El intérprete también destacó la fortaleza de su hijo, quien se movilizó para encontrar alternativas que permitieran apoyar a su madre en medio de la enfermedad. Dávila admitió que ese gesto lo tocó profundamente y que su primera reacción fue querer ayudar sin generar exposición mediática ni desviar el foco del verdadero objetivo.
“No es que él estaba solo con su mamá, sino que injusta es la vida y yo ahí decía ‘Dios’ su mamá estaba enferma y él me estaba diciendo lo que le pasaba y me dijo que quería hacer un evento para recaudar fondos para ayudarla, se me parte el alma, yo le dijo vamos a ver una de las cosas más fáciles …y bueno total él empieza a intentar hacerlo yo le digo ‘búscate a alguien que conozca un método para auxiliar a tu mami”, añadió, dejando ver la carga emocional de aquel recuerdo.