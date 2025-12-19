Christian Cueva demandó a Pamela López para el divorcio por causal, algo que podría tardar más de lo que se imagina Pamela Franco .

El divorcio por causal, mecanismo legal que Christian Cueva habría puesto en marcha contra Pamela López, se basa en motivos específicos previstos en el Código Civil, entre ellos la conducta deshonrosa, la violencia familiar o la imposibilidad de mantener una vida en común, y se distingue de forma clara del divorcio exprés o por mutuo consentimiento.

Según una especialista en derecho de familia, este proceso judicial puede prolongarse entre cuatro y seis años, principalmente por la sobrecarga del sistema y por actuaciones obligatorias como peritajes psicológicos y toxicológicos, cuyos informes suelen demorar varios meses.

Asimismo, la vía contenciosa no solo alarga el enfrentamiento entre quienes aún continúan legalmente casados, sino que también genera consecuencias en el entorno del futbolista, ya que Pamela Franco se mantendría durante todo ese periodo en una situación legal compleja al ser pareja de un hombre que sigue casado.

De este modo, el procedimiento trasciende el ámbito estrictamente judicial y proyecta sus efectos en el plano mediático y personal del denominado “Aladino”.

Christian Cueva demanda a Pamela López

Christian Cueva dio a conocer públicamente la demanda a través de sus redes sociales el martes 17 de diciembre. No obstante, al día siguiente difundió un video en el que aparece junto a uno de sus abogados, quien explicó el estado del caso y formuló una invitación a la madre de sus hijos para entablar un diálogo.