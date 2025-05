Con un estilo deportivo comfy que marca tendencia, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba acompañaron a su hija Mia luciendo sus mejores looks coordinados. Melissa optó por un conjunto total black, combinando un jogger cómodo con una casaca negra y zapatillas deportivas, logrando un look elegante pero relajado, ideal para la ocasión. Rodrigo, fiel a su estilo casual, apostó por una combinación sobria de negro y plomo: un jogger ajustado en los tobillos, una casaca ploma con detalles modernos y zapatillas negras, complementando con su infaltable gorro, que se ha vuelto su sello personal. Juntos, demostraron cómo el estilo deportivo puede ser chic y funcional, dejando claro que la comodidad no está reñida con la elegancia, especialmente cuando se trata de apoyar a su hija en un día tan especial.