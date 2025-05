Onelia Molina ha sorprendido a sus seguidores con una imagen completamente renovada en su cuenta de Instagram, dejando en claro que los cambios pueden ser también una forma de sanar. Tras su mediática separación de Mario Irivarren, con quien mantuvo una relación de dos años desde que coincidieron en el programa "Esto es Guerra", la influencer ha decidido darle un giro a su estilo apostando por un look más fresco, moderno y seguro. El foco de su transformación: su icónica melena negra, que ahora luce con un corte en capas que potencia su rostro y proyecta una nueva etapa llena de empoderamiento, estilo y amor propio.

El nuevo look de Onelia Molina no ha pasado desapercibido. La exchica reality ha optado por un corte layering, también conocido como corte en capas, que se ha convertido en tendencia entre las mujeres que buscan un cambio sutil pero impactante. Este tipo de corte aporta movimiento, volumen y una apariencia más fresca al cabello, ideal para quienes tienen melenas largas como la de Onelia. Su estilista supo cómo darle vida a su cabello lacio con capas que enmarcan perfectamente su rostro y resaltan sus facciones. La elección del layering no solo habla de estilo, sino de una renovación interna que la influencer ha sabido reflejar con elegancia y autenticidad, demostrando que un nuevo comienzo también puede verse fabuloso.