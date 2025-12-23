Korina Rivadeneira, Valeria Piazza, Stefano Meier y Arianna Fernández protagonizan una emotiva sesión que captura estilo y espíritu navideño

En una propuesta visual cálida y emotiva, reconocidas figuras peruanas protagonizan una campaña que celebra la unión, la familia y los momentos compartidos, combinando comodidad, estilo y espíritu navideño en escenarios llenos de magia y cercanía.

La sesión inició con Korina Rivadeneira y sus hijos Lara y Marito, quienes protagonizaron escenas tiernas y espontáneas donde la complicidad familiar se sintió en cada imagen.

En el marco de su campaña navideña 2025, Korina Rivaeneira y sus hijos, Stefano Meier y la actriz Arianna Fernández y Valeria Piazza con su esposo protagonizaron una emotiva y luminosa sesión fotográfica, realizada en escenarios cuidadosamente ambientados con detalles mágicos, colores cálidos y elementos que evocan unión, familia y creatividad. La campaña de Skechers destacó la esencia de estas fiestas y mostró cómo sus líneas Cozy Fit con tecnología Slip-Ins y Hot Shot se integran naturalmente en momentos reales de afecto y conexión entre los participantes.

Rodeados de una puesta navideña llena de luces suaves y detalles festivos, la energía de los pequeños y la calidez de Korina crearon postales que transmiten amor, unión y la fuerza de su familia. Los modelos Cozy Fit Slip-Ins Manos Libres acompañaron este espíritu con su comodidad acolchada, tecnología Contour Foam y plantilla Air-Cooled Memory Foam, ideales para una mamá activa que busca practicidad durante estas celebraciones sin perder estilo.

En otro de los escenarios temáticos, Valeria Piazza y su esposo Pierre Cateriano aportaron frescura, elegancia y modernidad. Como pareja joven, deportista y conectada con las tendencias, se integraron perfectamente en la atmósfera navideña con fotografías que mostraron su complicidad y alegría compartida. Los modelos Cozy Fit y Hot Shot reforzaron su estilo versátil, resaltando el beneficio de la tecnología Hands-Free Slip-Ins Manos Libres, que permite calzar fácilmente sin usar las manos, un detalle práctico en estas fechas donde la actividad cotidiana se multiplica. Los Hot Shot, por su parte, destacaron por su diseño minimalista y combinable, convirtiéndose en un infaltable del armario durante viajes y reuniones familiares.

La campaña también contó con la participación de Stefano Meier y la actriz y cantante Arianna Fernández, quienes aportaron dinamismo, juventud y una vibra artística perfecta para un concepto navideño creativo e inspirador. En medio de una escenografía que fusionó elementos festivos con un toque moderno, ambos dieron vida a fotografías que evidencian su autenticidad y cercanía con el público. Sus Hot Shot reforzaron su rutina activa con soporte, flexibilidad y estilo, elementos clave para jóvenes talentos que integran moda y movimiento en su día a día.