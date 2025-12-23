Korina Rivadeneira, Valeria Piazza, Stefano Meier y Arianna Fernández protagonizan una emotiva sesión que captura estilo y espíritu navideño

Korina Rivadeneira, Valeria Piazza, Stefano Meier y Arianna Fernández protagonizan una emotiva sesión que captura estilo y espíritu navideñoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
En el marco de su campaña navideña 2025, Korina Rivaeneira y sus hijos, Stefano Meier y la actriz Arianna Fernández y Valeria Piazza con su esposo protagonizaron una emotiva y luminosa sesión fotográfica, realizada en escenarios cuidadosamente ambientados con detalles mágicos, colores cálidos y elementos que evocan unión, familia y creatividad. La campaña de Skechers destacó la esencia de estas fiestas y mostró cómo sus líneas Cozy Fit con tecnología Slip-Ins y Hot Shot se integran naturalmente en momentos reales de afecto y conexión entre los participantes.
La sesión inició con Korina Rivadeneira y sus hijos Lara y Marito, quienes protagonizaron escenas tiernas y espontáneas donde la complicidad familiar se sintió en cada imagen.
Rodeados de una puesta navideña llena de luces suaves y detalles festivos, la energía de los pequeños y la calidez de Korina crearon postales que transmiten amor, unión y la fuerza de su familia. Los modelos Cozy Fit Slip-Ins Manos Libres acompañaron este espíritu con su comodidad acolchada, tecnología Contour Foam y plantilla Air-Cooled Memory Foam, ideales para una mamá activa que busca practicidad durante estas celebraciones sin perder estilo.
En otro de los escenarios temáticos, Valeria Piazza y su esposo Pierre Cateriano aportaron frescura, elegancia y modernidad. Como pareja joven, deportista y conectada con las tendencias, se integraron perfectamente en la atmósfera navideña con fotografías que mostraron su complicidad y alegría compartida. Los modelos Cozy Fit y Hot Shot reforzaron su estilo versátil, resaltando el beneficio de la tecnología Hands-Free Slip-Ins Manos Libres, que permite calzar fácilmente sin usar las manos, un detalle práctico en estas fechas donde la actividad cotidiana se multiplica. Los Hot Shot, por su parte, destacaron por su diseño minimalista y combinable, convirtiéndose en un infaltable del armario durante viajes y reuniones familiares.
La campaña también contó con la participación de Stefano Meier y la actriz y cantante Arianna Fernández, quienes aportaron dinamismo, juventud y una vibra artística perfecta para un concepto navideño creativo e inspirador. En medio de una escenografía que fusionó elementos festivos con un toque moderno, ambos dieron vida a fotografías que evidencian su autenticidad y cercanía con el público. Sus Hot Shot reforzaron su rutina activa con soporte, flexibilidad y estilo, elementos clave para jóvenes talentos que integran moda y movimiento en su día a día.
Los productos presentados en esta campaña no solo destacan por su estética, sino por sus beneficios: comodidad superior, plantillas transpirables, espuma de contorno que se ajusta al pie, su tecnología manos libres Slip-Ins, y diseños versátiles pensados para celebraciones, reuniones familiares y actividad constante durante la temporada navideña. Con esta campaña navideña, la marca celebra la magia de las fiestas compartiendo momentos reales, emotivos y llenos de conexión, reforzando su apuesta por crear calzado que se ajusta al ritmo de las familias, parejas y jóvenes peruanos que viven estas fechas con autenticidad y alegría.