Verano 2026: los cuatro estilos que marcarán el paso del calzado femenino

Verano 2026: los cuatro estilos que marcarán el paso del calzado femenino

Sandalias minimalistas, plataformas cómodas, tacones retro y tonos naturales con acentos metálicos definirán la temporada más esperada del año.

    Elige el mejor modelo para armar tus outfits de verano.
    La temporada verano 2026 llega con una clara apuesta por la ligereza, diseños en tendencia y la comodidad sin perder elegancia. En materia de calzado, las tendencias se inclinan hacia modelos versátiles que acompañan tanto los días en la ciudad como los fines de semana de playa. Predominan las siluetas abiertas, los materiales livianos y una paleta cromática que combina tonos naturales con destellos metálicos suaves.

    En esa línea, Pedro Mont, director de Platanitos, destaca los cuatro estilos que marcarán tendencia en el calzado femenino este verano:

    1. Sandalias minimalistas de tiras finas

    El minimalismo continúa marcando presencia. Las sandalias de tiras delgadas y estructuras simples son las favoritas para este verano, ideales para quienes buscan elegancia con un toque contemporáneo. Con líneas que evocan el minimalismo de los 2000, las sandalias de tiras cruzadas vuelven a ocupar un lugar clave en el armario de verano. El modelo Verito traduce la nostalgia en una versión actual donde la feminidad se expresa desde la sutileza y comodidad.

    wapa.pe

    wapa.pe

    2. Plataformas cómodas y suelas elevadas

    El regreso de las plataformas confirma que la comodidad y la altura pueden convivir en un solo par. Inspiradas en la moda setentera, reaparecen con suelas ligeras y proporciones equilibradas que alargan la silueta sin sacrificar comodidad. Un ejemplo representativo es la Sandalia Sinita, que combina base ancha con tecnología, confort en la plantilla y textura suave en tonos neutros, logrando un equilibrio entre practicidad y estilo relajado.

    3. Tacones altos estilo retro

    Para la noche o los eventos especiales del verano, resurgen los tacones definidos con acabados pulidos. Las sandalias de vestir se simplifican: menos ornamentos, más estructura. La Sandalia Kadya destaca por su tacón alto y diseño abierto que estiliza el pie. Su tono piel o negro aporta sobriedad y combina con una amplia gama de looks, desde vestidos, faldas o hasta pantalones de lino.

    wapa.pe

    wapa.pe

    4. Tonos naturales y acentos metalizados

    La paleta estival se inclina hacia los beige, arena y marfil, con pinceladas de dorado o plateado que reflejan la luz del verano. Estos colores permiten transitar fácilmente del día a la noche, aportando un aire atemporal a cada pieza.

    Una temporada para caminar con estilo propio

    El verano 2026 llega con una actitud más libre y auténtica y a la elegancia sin esfuerzo. Los nuevos diseños exploran una feminidad relajada, donde la comodidad se funde con el estilo y la autenticidad se vuelve el nuevo lujo. Desde el minimalismo urbano hasta la frescura natural, en la web de la popular marca podrás encontrar productos que invitan a caminar con actitud, recordando que cada paso, sin importar el destino, puede sentirse como una pasarela.

