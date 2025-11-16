Boda de Natalia Salas y Sergio Coloma: los looks más destacados, desde Ethel Pozo y Nelly Rossinelli hasta Anahí de Cárdenas

Natalia Salas y Sergio Coloma se casaron el 15 de noviembre de 2025, en un evento que celebró la felicidad de la pareja, donde sus amigos aprovecharon para lucir sus mejores vestidos.

La emoción marcó el 15 de noviembre de 2025, cuando Natalia Salas y Sergio Coloma celebraron su boda religiosa, acompañados de familiares, amigos y su hijo, en una ceremonia que representó un nuevo capítulo en su historia de amor y superación.

El esperado enlace reunió a 260 invitados, quienes vivieron una jornada llena de sentimientos y alegría. Entre momentos mágicos y de admiración, los looks de los asistentes destacaron, reflejando distintas etapas de la actriz. Descubramos los estilos que eligieron para acompañar a la pareja en su gran día.

Anahí de Cárdenas

Anahí de Cárdenas, amiga cercana de la novia, fue protagonista de la ceremonia de la arena, un gesto lleno de significado que selló la unión de Natalia y Sergio. Además, la actriz captó todas las miradas por sus palabras emotivas. En cuanto a su estilo, apostó por un vestido fresco y elegante, de cuello circular cerrado y sin mangas, en color lila con detalles estampados en azul marino, logrando un look romántico, moderno y apropiado para la celebración nupcial.

Cathy Saenz

Fiel a su estilo atrevido y sofisticado, Cathy Sáenz eligió un vestido ceñido al cuerpo en un vibrante tono borgoña que destacó en la ceremonia. El diseño contaba con un detalle de recogido lateral en la cadera, estilizando su silueta, y realzando su figura de manera elegante. Completó el look con unos tacos cerrados plateados que aportaron un toque de glamour sin competir con el impacto del vestido, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación y tendencia.

Nelly Rossinelli

Nelly Rossinelli se mantuvo fiel a su estilo camaleónico, apostando por un vestido ceñido al cuerpo que resaltaba sus curvas. El diseño contaba con aberturas estratégicas en las piernas y un escote en V que le dio un aire sensual y elegante. Para completar el look, optó por un peinado recogido en coleta, que combinó perfectamente con la modernidad del vestido, logrando un outfit audaz y sofisticado, ideal para destacar entre los invitados más fashion de la boda.

Monica Sanchez

Mónica Sánchez eligió un estilo más sobrio y elegante, perfecto para equilibrar el clima y la sofisticación del evento. Su vestido negro combinaba un corte ceñido hasta la cintura con una falda suelta que aportaba frescura y movimiento. Los detalles del diseño evocaban un equilibrio entre invierno y verano, logrando un look versátil y apropiado para la boda. Con esta elección, Mónica demostró cómo un outfit clásico puede ser moderno y chic, manteniendo siempre la elegancia como protagonista.

Invitados a la boda de Natalia Salas y Sergio Coloma