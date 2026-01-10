Wapa.pe
Minedu confirma modificación en las vacaciones escolares a nivel nacional y lanza el cronograma oficial de este 2026

Michelle Soifer despierta suspiros con su corte bob y vibrante bikini con estampado de cebra

Michelle Soifer sorprende este 2026 con su corte bob en tendencia y un vibrante bikini de estampado cebra, el print más chic de la temporada.

    Michelle Soifer despierta suspiros con su corte bob y vibrante bikini con estampado de cebra
    Michelle Soifer sorprende con su estilismo: corte de cabello y bikini en tendencia. | Composición Wapa | Instagram
    Michelle Soifer despierta suspiros con su corte bob y vibrante bikini con estampado de cebra

    Michelle Soifer enciende las redes con un radical cambio de look y un bikini con el print más chic de 2025. La cantante y conductora de TV sorprendió este 2026 con un despliegue fashionista, convirtiéndose en una de las primeras artistas peruanas en estrenar un cambio de estilo este enero.

    A través de Instagram, la popular ‘Michi’ compartió una foto mostrando un look audaz y cautivador. ¿Quieres ver cómo brilló? Descúbrelo en este artículo de Wapa.pe.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Susana Alvarado celebra su aniversario con Paco Bazán luciendo el icónico vestido de su primer encuentro en TV: marca y costo

    Michelle Soifer apuesta por un corte bob con cerquillo en 2026

    Michelle Soifer se suma a la lista de celebridades que marcan tendencias con un cambio de look atrevido en 2026. La influencer apostó por un corte bob con cerquillo, un estilo que se consolidó como uno de los más buscados durante 2025 y que continúa dominando las pasarelas y redes sociales este año.

    wapa.pe

    Este corte no solo aporta frescura y modernidad, sino que también enmarca el rostro de manera elegante, resaltando rasgos y aportando un aire juvenil. La elección de ‘Michi’ confirma su posición como referente de moda en el Perú, inspirando a sus seguidores a probar looks audaces y actuales.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE: Natalie Vertiz cautiva en redes con un romántico bikini floral hecho en Perú: descubre marca y precio

    Print cebra: el estampado más chic de 2026

    Michelle Soifer apuesta por un bikini de dos piezas que se ha convertido en uno de los looks más comentados del verano 2026. La parte inferior presenta un corte triangular clásico, con detalles para anudar a los costados de la cintura, lo que permite ajustar la prenda a la medida y aportar un toque coqueto y versátil.

    El top combina estilo y comodidad, con tirantes que brindan sujeción y realzan la figura, mientras el print de cebra aporta un aire moderno y sofisticado, consolidándose como el estampado más chic de la temporada. Este conjunto refleja el espíritu audaz y fashionista de ‘Michi’, perfecta para destacar en la playa o la piscina.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Michelle Soifer despierta suspiros con su corte bob y vibrante bikini con estampado de cebra
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

