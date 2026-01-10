Michelle Soifer sorprende este 2026 con su corte bob en tendencia y un vibrante bikini de estampado cebra, el print más chic de la temporada.

Michelle Soifer enciende las redes con un radical cambio de look y un bikini con el print más chic de 2025. La cantante y conductora de TV sorprendió este 2026 con un despliegue fashionista, convirtiéndose en una de las primeras artistas peruanas en estrenar un cambio de estilo este enero.

A través de Instagram, la popular ‘Michi’ compartió una foto mostrando un look audaz y cautivador. ¿Quieres ver cómo brilló? Descúbrelo en este artículo de Wapa.pe.

Michelle Soifer apuesta por un corte bob con cerquillo en 2026

Michelle Soifer se suma a la lista de celebridades que marcan tendencias con un cambio de look atrevido en 2026. La influencer apostó por un corte bob con cerquillo, un estilo que se consolidó como uno de los más buscados durante 2025 y que continúa dominando las pasarelas y redes sociales este año.

Este corte no solo aporta frescura y modernidad, sino que también enmarca el rostro de manera elegante, resaltando rasgos y aportando un aire juvenil. La elección de ‘Michi’ confirma su posición como referente de moda en el Perú, inspirando a sus seguidores a probar looks audaces y actuales.

Print cebra: el estampado más chic de 2026

Michelle Soifer apuesta por un bikini de dos piezas que se ha convertido en uno de los looks más comentados del verano 2026. La parte inferior presenta un corte triangular clásico, con detalles para anudar a los costados de la cintura, lo que permite ajustar la prenda a la medida y aportar un toque coqueto y versátil.