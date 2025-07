Poco después, reapareció con un look de noche en tonos cafés y maquillaje en tendencia de estilo cargado, ideal para eventos glam. El contraste se volvió viral y generó miles de reacciones por mostrar dos facetas opuestas: su naturalidad y su estilo más impactante.

Michelle Soifer se suma a la ola de celebridades que apuestan por mostrarse al natural en redes sociales . Esta vez, la cantante y ex chica reality sorprendió en TikTok al aparecer sin maquillaje , con el rostro limpio, hidratado y el cabello suelto, dejando de lado los productos que realzan sus facciones.

La grabación no tardó en viralizarse y generó una avalancha de comentarios como “irreconocible” y “eres más bella sin maquillaje”. Pero el video no terminó ahí: Michelle Soifer cerró con un look de alto impacto, luciendo una cola alta con ondas y un maquillaje cargado en tonos cafés, sumándose a la tendencia de maquillaje perfecta para brillar este invierno.