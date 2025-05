Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, sorprendió a sus seguidores al mostrarse completamente al natural en un video publicado en su cuenta de TikTok. La modelo y ex chica reality dejó ver su rostro sin una gota de maquillaje y reveló su rutina diaria para lograr su clásico look en tonos café.

Carol Reali, conocida como ‘Cachaza’, ha dejado a todos sorprendidos al mostrarse completamente al natural en redes sociales, dejando de lado por un momento los brillos y sombras que normalmente caracterizan su look. La modelo e influencer de moda compartió un video en TikTok donde revela cómo luce sin maquillaje, dejando ver una piel fresca, hidratada y bien cuidada. Gracias a su rutina constante de skincare, Cachaza presume un rostro saludable, demostrando que la base de cualquier buen maquillaje comienza con una piel bien preparada.

En el video, Cachaza detalla paso a paso su rutina diaria de maquillaje, empezando siempre con un hidratador y primer para preparar el rostro. Luego aplica una base ligera que empareja su tono de piel, seguida de un contorno en crema que define sus facciones y le da ese toque bronceado que tanto le gusta. Para aportar vida a su rostro, no puede faltar el blush rosado, que aplica cuidadosamente en los pómulos, logrando un efecto fresco y natural.

En cuanto a los ojos, la influencer apuesta por una sombra en tono chocolate, perfecta para resaltar su mirada, y no olvida el delineador negro ni el rímel que intensifica sus pestañas. Finalmente, completa su look con un labial en tono natural, al que suma un gloss brillante para aportar volumen y luz a los labios. A través de este contenido, Cachaza no solo muestra su rutina diaria, sino también una faceta más auténtica de su estilo, donde el cuidado de la piel y la elección de productos adecuados son clave para lograr un maquillaje impecable y sofisticado.