Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Michelle Soifer revive la época dorada de los 50 con un estilo al estilo Marilyn Monroe

Michelle Soifer sorprende en redes con un look inspirado en los años 50, evocando el icónico estilo de Marilyn Monroe.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Michelle Soifer revive la época dorada de los 50 con un estilo al estilo Marilyn Monroe
    Michelle Soifer deslumbra con look al estilo Marilyn Monroe y revive los años 50. | Composición Wapa | Instagram
    Michelle Soifer revive la época dorada de los 50 con un estilo al estilo Marilyn Monroe

    Michelle Soifer, reconocida cantante y modelo peruana, volvió a acaparar miradas con un cambio de imagen que confirma su estilo camaleónico y poderosa presencia. En Instagram, la artista compartió un video luciendo distintas pelucas y estéticas, desde un corte al estilo Cleopatra hasta una versión inspirada en Marilyn Monroe. Este último look sorprendió a sus seguidores, pues marca una faceta poco vista en ella y evoca con glamour la esencia femenina y sofisticada de los años 50 del Hollywood clásico.

    wapa.pe

    LEER MÁS: La Uchulú rompe esquemas en su cumpleaños con un vestido floral que grita tendencia tropical

    Michelle Soifer conquista con un look clásico de Marilyn Monroe

    A través de sus redes sociales, la conductora se mostró experimentando con distintas pelucas. En un primer look, lució un corte bob con cerquillo y acompañó la publicación con la frase “Soy quien quiero ser. Corte Pikinino”. Como segunda opción, captó la atención al apostar por un “Hollywood Bob”, también conocido como “bob glam de los años 50”.

    wapa.pe

    Este estilo, a la altura del mentón o ligeramente más largo, se distingue por sus ondas suaves, volumen marcado y raya lateral profunda, logrando un acabado pulido que enmarca el rostro. Un corte icónico asociado a Marilyn Monroe, que hoy puede pedirse así en cualquier salón. Con este post, Soifer reafirma su versatilidad al explorar distintos estilos.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Nike agota en tiempo récord la ropa que llevaba Nicolás Maduro al ser detenido: este es su sorprendente costo

    El corte “Marilyn Monroe”, el estilo que rejuvenece, da volumen y tiene efecto lifting

    El corte “Marilyn Monroe” se consolida como una de las tendencias capilares más favorecedoras del momento. Caracterizado por ondas suaves, volumen estratégico y mechones que enmarcan el rostro, este estilo no solo aporta un aire glamouroso y femenino, sino que también tiene un efecto visual rejuvenecedor inmediato.

    Su estructura eleva las facciones, suaviza líneas de expresión y crea un sutil efecto lifting sin esfuerzo. Ideal para quienes buscan movimiento y sofisticación, este corte funciona tanto en cabellos medianos como largos, adaptándose a diferentes texturas. Además, su acabado pulido y luminoso potencia la melena, aportando cuerpo y densidad. Una opción perfecta para quienes desean un look elegante, atemporal y con esencia de ícono eterno.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Michelle Soifer revive la época dorada de los 50 con un estilo al estilo Marilyn Monroe
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Nike agota en tiempo récord la ropa que llevaba Nicolás Maduro al ser detenido: este es su sorprendente costo

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;