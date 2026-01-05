Michelle Soifer sorprende en redes con un look inspirado en los años 50, evocando el icónico estilo de Marilyn Monroe.

Michelle Soifer, reconocida cantante y modelo peruana, volvió a acaparar miradas con un cambio de imagen que confirma su estilo camaleónico y poderosa presencia. En Instagram, la artista compartió un video luciendo distintas pelucas y estéticas, desde un corte al estilo Cleopatra hasta una versión inspirada en Marilyn Monroe. Este último look sorprendió a sus seguidores, pues marca una faceta poco vista en ella y evoca con glamour la esencia femenina y sofisticada de los años 50 del Hollywood clásico.

Michelle Soifer conquista con un look clásico de Marilyn Monroe

A través de sus redes sociales, la conductora se mostró experimentando con distintas pelucas. En un primer look, lució un corte bob con cerquillo y acompañó la publicación con la frase “Soy quien quiero ser. Corte Pikinino”. Como segunda opción, captó la atención al apostar por un “Hollywood Bob”, también conocido como “bob glam de los años 50”.

Este estilo, a la altura del mentón o ligeramente más largo, se distingue por sus ondas suaves, volumen marcado y raya lateral profunda, logrando un acabado pulido que enmarca el rostro. Un corte icónico asociado a Marilyn Monroe, que hoy puede pedirse así en cualquier salón. Con este post, Soifer reafirma su versatilidad al explorar distintos estilos.

El corte “Marilyn Monroe”, el estilo que rejuvenece, da volumen y tiene efecto lifting

El corte “Marilyn Monroe” se consolida como una de las tendencias capilares más favorecedoras del momento. Caracterizado por ondas suaves, volumen estratégico y mechones que enmarcan el rostro, este estilo no solo aporta un aire glamouroso y femenino, sino que también tiene un efecto visual rejuvenecedor inmediato.