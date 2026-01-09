Wapa.pe
Natalie Vertiz conquista el verano 2026 con un bikini en el color más chic y un estampado que marca tendencia. Descubre todos los detalles.

    Natalie Vertiz luce un bikini floral que enamora en redes este verano 2026. | Composición Wapa | Instagram
    Natalie Vértiz desata furor con un clásico bikini rosa de estampado floral, reafirmando que el floral será la tendencia clave del verano 2026. La ex Miss Perú conquistó a sus seguidores con un estilismo de playa impecable, acaparando todos los reflectores.

    A través de Instagram compartió postales posando con un diseño que refleja glamour y elegancia, captando la atención de fans y amantes de la moda. Descubre cómo Natalie se convirtió en la inspiración de esta temporada en Wapa.pe.

    Natalie Vertiz arrasa en redes con su look playero y un bikini floral

    Con gran estilo fashionista y siempre atenta a las últimas tendencias, Natalie Vertiz le dio la bienvenida al verano 2026 con un radiante traje de baño de tres piezas. Compuesto por un top, calzoneta y una falda mini, este conjunto combina un toque romántico y fresco que se suma a la tendencia del año: estampados florales en color rosado, un clásico que nunca pasa de moda.

    A través de sus publicaciones, la modelo peruana recibió elogios de sus seguidores y otros influencers que admiraron su estilo impecable y veraniego. Según Natalia, el look pertenece a la marca Aguaviva, con prendas fabricadas en Perú, demostrando que la moda local también puede brillar en redes. El conjunto tiene un costo aproximado de 200 soles, convirtiéndose en una opción chic y accesible para quienes buscan lucir espectaculares este verano.

    Floral 2026: estampados audaces y frescos que marcan tendencia

    La tendencia Primavera/Verano 2026 reinterpreta el clásico estampado floral con una visión fresca y moderna: las flores evolucionan más allá del romanticismo tradicional para convertirse en protagonistas audaces del guardarropa veraniego. En las pasarelas internacionales, diseñadores exploran florales sobredimensionados, digitales y con texturas que parecen casi tridimensionales, mezclando colores vibrantes, pinceladas artísticas y motivos botánicos con técnicas contemporáneas.

    Esta temporada no solo revive los motivos románticos y delicados, sino que los fusiona con formas expresivas y paletas innovadoras que conectan con el espíritu natural y creativo del verano. Así, el estampado floral vuelve a encabezar las tendencias como símbolo de feminidad renovada y actitud estilosa para SS26.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    ;